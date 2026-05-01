"Миннесота" с Капризовым и Тарасенко прошла во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Даллас Старз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), российский нападающий Владимир Тарасенко (38) и Мэтт Болди (59, 60). У гостей отличились Уайатт Джонстон (28) и Маврик Бурк (37).

Владимир Тарасенко благодаря заброшенной шайбе оформил свой первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и 50-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Тарасенко стал пятым в истории российским хоккеистом, кому удалось забросить 50 и более шайб за карьеру в играх Кубка Стэнли. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину (77 голов), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил четыре силовых приема. Форвард "Уайлд" Яков Тренин отметился тремя силовыми приемами. Защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился голевой передачей.