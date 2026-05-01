"Миннесота" с Капризовым и Тарасенко прошла во второй раунд плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
05:21 01.05.2026
"Миннесота" с Капризовым и Тарасенко прошла во второй раунд плей-офф НХЛ

Гол Тарасенко помог "Миннесоте" обыграть "Даллас" и выйти во 2-й раунд плей-офф

© REUTERS / Jerome MironХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко (справа)
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко (справа) - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© REUTERS / Jerome Miron
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Даллас Старз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Миннесота
5 : 2
Даллас
06:23 • Квин Хьюс
(Маркус Фолиньо, Нико Штурм)
37:02 • Владимир Тарасенко
(Квин Хьюс)
50:38 • Квин Хьюс
(Брок Фабер, Матс Цуккарелло)
58:29 • Мэттью Болди
59:45 • Мэттью Болди
27:01 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
36:08 • Маврик Бург
(Майкл Бантинг, Илья Любушкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), российский нападающий Владимир Тарасенко (38) и Мэтт Болди (59, 60). У гостей отличились Уайатт Джонстон (28) и Маврик Бурк (37).
Владимир Тарасенко благодаря заброшенной шайбе оформил свой первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и 50-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Тарасенко стал пятым в истории российским хоккеистом, кому удалось забросить 50 и более шайб за карьеру в играх Кубка Стэнли. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину (77 голов), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил четыре силовых приема. Форвард "Уайлд" Яков Тренин отметился тремя силовыми приемами. Защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился голевой передачей.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Уайлд", которые одержали победу в противостоянии и прошли во второй раунд, где сыграют с "Колорадо Эвеланш". "Старз" завершили свое участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026.
