Карседо высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в финале Кубка России - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Карседо высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в финале Кубка России

Карседо: матч "Спартака" с ЦСКА в Кубке России будет одним из важнейших

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что команда постарается быстро восстановиться после поражения от "Крыльев Советов" и победить ЦСКА в финале пути регионов Кубка России.
  • "Спартак" уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:2 в матче 28-го тура РПЛ.
  • Матч между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 6 мая в рамках финала пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" постараются быстро восстановиться после проигранного матча против самарских "Крыльев Советов" в Российской премьер-лиге (РПЛ) и победить ЦСКА в финале пути регионов Кубка России, заявил главный тренер "красно-белых" Хуан Карлос Карседо.
"Спартак" в пятницу уступил на выезде "Крыльям Советов" со счетом 1:2 в матче 28-го тура РПЛ.
"Мы выходили с победным настроем с первых же минут, хотели добыть три очка. Однако сказался довольно быстрый пенальти в наши ворота. Пропущенный мяч значительно осложнил игру. Согласен, после перерыва мы действовали лучше, сравняли счет и доминировали. Однако нарвались на контратаку, которая стала роковой", - цитирует Карседо официальный сайт "Спартака".
В среду, 6 мая, "Спартак" примет ЦСКА в рамках финального матча пути регионов Кубка России.
"Это будет один из важнейших матчей. Перед нами стоит цель пройти в Кубке дальше. Постараемся максимально быстро восстановиться, настроиться и сделать все, чтобы при поддержке болельщиков добиться успеха", - добавил Карседо.
Футбол. Кубок России. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Потерявший сознание футболист "Крыльев" останется в больнице
Вчера, 22:09
 
