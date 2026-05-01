Карседо высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в финале Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" постараются быстро восстановиться после проигранного матча против самарских "Крыльев Советов" в Российской премьер-лиге (РПЛ) и победить ЦСКА в финале пути регионов Кубка России, заявил главный тренер "красно-белых" Хуан Карлос Карседо.
"Спартак" в пятницу уступил на выезде "Крыльям Советов" со счетом 1:2 в матче 28-го тура РПЛ.
"Мы выходили с победным настроем с первых же минут, хотели добыть три очка. Однако сказался довольно быстрый пенальти в наши ворота. Пропущенный мяч значительно осложнил игру. Согласен, после перерыва мы действовали лучше, сравняли счет и доминировали. Однако нарвались на контратаку, которая стала роковой", - цитирует Карседо официальный сайт "Спартака".
В среду, 6 мая, "Спартак" примет ЦСКА в рамках финального матча пути регионов Кубка России.
"Это будет один из важнейших матчей. Перед нами стоит цель пройти в Кубке дальше. Постараемся максимально быстро восстановиться, настроиться и сделать все, чтобы при поддержке болельщиков добиться успеха", - добавил Карседо.