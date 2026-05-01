Эмери раскритиковал судейство в проигранном матче с "Ноттингем Форест"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери раскритиковал работу судьи системы видеоассистента рефери (VAR) в матче с «Ноттингем Форест».
- Эмери считает, что судья VAR допустил огромную ошибку, не заметив нарушения полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона на форварде «Астон Виллы» Олли Уоткинсе.
- Ответный матч между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» пройдет 7 мая на поле «Астон Виллы».
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери раскритиковал работу судьи системы видеоассистента рефери (VAR), который не заметил нарушения полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона на форварде бирмингемцев Олли Уоткинсе.
"Астон Вилла" в четверг в гостях уступила "Ноттингем Форест" со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Единственный мяч забил Кристофер Вуд с пенальти на 71-й минуте. В первом тайме Андерсон попал прямой ногой в лодыжку форварду Уоткинсу, но избежал наказания.
"Судья в поле отработал отлично, а судья на VAR был очень плох. Это очевидная красная карточка. Я только что пересмотрел эпизод. Я не понимаю, почему видеоассистент не позвал арбитра, потому что там все очевидно. Я думаю, что это огромная, огромная ошибка. Вся ответственность на VAR", - цитирует Эмери Sky Sports.
"Это мог быть перелом лодыжки. Вау! VAR, где ты? Прошу, это же твоя ответственность. Ты профессионал, но ты выполняешь свою работу плохо, ведь это было очевидно всем", - добавил экс-тренер московского "Спартака".
Ответный матч пройдет 7 мая на поле "Астон Виллы".