Сын Зидана перенес операцию на челюсти

01:31 30.04.2026
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сын чемпиона мира по футболу Зинедина Зидана вратарь Люка Зидан, выступающий в составе испанской "Гранады", сообщил, что успешно перенес операцию на челюсти.
Зидан получил перелом челюсти и подбородка в воскресенье в матче 37-го тура Сегунды против "Альмерии" (2:4). Также у 27-летнего вратаря было диагностировано сотрясение мозга.
"Операция прошла очень хорошо, больше боялся ее. Совсем скоро вернусь на поле. Спасибо за ваши сообщения с поддержкой", - написал Зидан в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Ранее Зидан‑младший сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и в октябре впервые получил вызов в сборную Алжира. По информации СМИ, Люка Зидан рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за полученного повреждения.
На протяжении карьеры Зидан-младший выступал за испанские "Реал", "Райо Вальекано" и "Эйбар". На молодежном уровне играл за сборную Франции.
