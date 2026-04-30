Сын Зидана перенес операцию на челюсти

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сын чемпиона мира по футболу Зинедина Зидана вратарь Люка Зидан, выступающий в составе испанской "Гранады", сообщил, что успешно перенес операцию на челюсти.

"Операция прошла очень хорошо, больше боялся ее. Совсем скоро вернусь на поле. Спасибо за ваши сообщения с поддержкой", - написал Зидан в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).