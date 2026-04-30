WADA завершило расследование базы данных московской лаборатории - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
16:41 30.04.2026 (обновлено: 16:42 30.04.2026)
WADA завершило расследование базы данных московской лаборатории

WADA завершило расследование базы данных LIMS и изъятых оттуда проб

Аббревиатура Всемирного антидопингового агентства. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • WADA завершило расследование на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.
  • За весь период расследования агентство наказало 291 российского спортсмена, нарушения коснулись 22 видов спорта.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о завершении расследования на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.
Суммарно за весь период расследования WADA наказало 291 российского спортсмена на основе базы данных LIMS. Нарушения коснулись 22 видов спорта, большая часть расследований была проведена в тяжелой атлетике (107 нарушений) и легкой атлетике (93).
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет.
Действие санкций завершилось в декабре 2022 года. Президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA после 17 декабря, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
