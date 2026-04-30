Щукин должен продолжить дело предшественников, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федор Щукин на посту главы Дагестана должен продолжить дело предшественников, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин ранее сообщил, что глава Республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост главы региона председателя Верховного суда республики Щукина.
"Федор Вячеславович (Щукин, председатель Верховного суда Дагестана - ред.) первое - должен продолжить то, что сделано было до сих пор. И не только Сергеем Алимовичем (Меликовым, главой Дагестана - ред.) но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию", - сказал Путин в ходе встречи с представителями республики в четверг.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В 1997 года получил юридическое образование в Нижегородском университете, в 2002 году завершил обучение по специальности "Государственное и муниципальное управление".
В разные годы Щукин работал мировым судьей, председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. С ноября 2020 года Щукин занимал должность зампредседателя Нижегородского областного суда. С 1 марта 2024 года указом президента РФ был назначен на шестилетний срок председателем Верховного суда Республики Дагестан.
Главу Дагестана избирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия народного собрания.