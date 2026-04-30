"Это не футбол": Роналду жестко раскритиковал чемпионат Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что по окончании сезона выскажется о проблемах в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, и отметил, что лига должна конкурировать с европейскими турнирами.