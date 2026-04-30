"Это не футбол": Роналду жестко раскритиковал чемпионат Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду заявил, что по окончании сезона выскажется о проблемах в чемпионате Саудовской Аравии по футболу.
- Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии должен конкурировать с европейскими турнирами.
- Португалец отметил, что многие игроки выражают недовольство лигой и судейством, и это неправильно.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что по окончании сезона выскажется о проблемах в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, и отметил, что лига должна конкурировать с европейскими турнирами.
"Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют в Instagram* и Facebook* жалобы на судей, лигу, проект. Я думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и Европе, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Я думаю, нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с руководством лиги, потому что для меня это уже не футбол", - приводит слова Роналду Record.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". 41-летний португалец представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 120 мячей в 137 матчах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская