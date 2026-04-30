"Тампа" проиграла "Монреалю", Василевский пропустил три шайбы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Монреаль Канадиенс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (3-я минута), Кирби Дак (27) и Александр Тексье (42). У хозяев площадки отличились Доминик Джеймс (27) и Джейк Гюнцель (38).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес восемь бросков в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. Форвард "Монреаля" Иван Демидов трижды бросил в створ и провел два силовых приема.