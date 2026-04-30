"Тампа" проиграла "Монреалю", Василевский пропустил три шайбы - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
17.03.2022
04:55 30.04.2026
"Тампа" проиграла "Монреалю", Василевский пропустил три шайбы

"Тампа" проиграла "Монреалю" в матче плей-офф, Василевский пропустил три шайбы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Монреаль Канадиенс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Тампа-Бэй
2 : 3
Монреаль
26:49 • Доминик Джеймс
(Гаге Гонсалвеш, Янни Гурде)
37:23 • Джейк Гентцель
03:00 • Брендан Галлахер
(Алекс Ньюхук)
27:00 • Кирби Дах
(Захари Болдук, Кайден Гуле)
41:06 • Александр Тексье
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (3-я минута), Кирби Дак (27) и Александр Тексье (42). У хозяев площадки отличились Доминик Джеймс (27) и Джейк Гюнцель (38).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес восемь бросков в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. Форвард "Монреаля" Иван Демидов трижды бросил в створ и провел два силовых приема.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Канадиенс". Шестой матч противостояния пройдет в Монреале в ночь на 2 мая по московскому времени.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Андрей Василевский Никита Кучеров Иван Демидов
 
