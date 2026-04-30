Дембеле назвали лучшим игроком первых полуфиналов Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Французский футболист парижского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком первых матчей полуфинала Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Также на награду претендовал французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который был признан лучшим футболистом матча против лондонского "Арсенала" (1:1).
В ответных встречах полуфинала Лиги чемпионов "Арсенал" 5 мая примет "Атлетико", "Бавария" днем позднее дома сыграет с "ПСЖ".
Сафонов высказался о победе над "Баварией" со счетом 5:4
29 апреля, 00:57