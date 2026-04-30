16:45 30.04.2026 (обновлено: 17:07 30.04.2026)
Дембеле назвали лучшим игроком первых полуфиналов Лиги чемпионов

Нападающего "ПСЖ" Дембеле признали лучшим игроком первых матчей полуфинала ЛЧ

Усман Дембеле. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Французский футболист парижского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком первых матчей полуфинала Лиги чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Во вторник "ПСЖ" на своем поле обыграл "Баварию" в первом матче полуфинала турнира со счетом 5:4. Дембеле отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.
Также на награду претендовал французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который был признан лучшим футболистом матча против лондонского "Арсенала" (1:1).
В ответных встречах полуфинала Лиги чемпионов "Арсенал" 5 мая примет "Атлетико", "Бавария" днем позднее дома сыграет с "ПСЖ".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Сафонов высказался о победе над "Баварией" со счетом 5:4
29 апреля, 00:57
 
