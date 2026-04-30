Конгресс ФИФА почтил память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Конгресс ФИФА почтил память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева

Конгресс ФИФА почтил минутой молчания память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгресс ФИФА почтил минутой молчания память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева.
  • Никита Симонян был олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».
  • Борис Игнатьев работал главным тренером сборной России с 1996 по 1998 год и имел большой опыт работы в различных футбольных командах и сборных.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) почтил минутой молчания память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна и бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.
Конгресс ФИФА проходит в четверг в канадском Ванкувере. В начале конгресса участники почтили память связанных с футболом людей, ушедших из жизни за время с предыдущего конгресса, который прошел в Парагвае 15 мая 2025 года.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Аршавин раскритиковал Карпина за перегибы в работе со сборной России
30 апреля, 17:19
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. Он работал главным тренером сборной России с 1996 по 1998 год. Также Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, приводил ее к победе на чемпионате Европы (1988), тренировал олимпийские сборные Ирака, СССР, СНГ, молодежную сборную России, московское "Торпедо", подмосковный "Сатурн", саудовский "Аль-Иттихад" и китайский "Шаньдун Лунэн", работал ассистентом в московском и киевском "Динамо", "Сатурне" и московском "Локомотиве", а также с 2013 по 2018 год был вице-президентом "Торпедо".
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Без биатлона, но с Губерниевым": Аршавин раскрыл, что любит смотреть по ТВ
30 апреля, 17:00
 
