Конгресс ФИФА почтил память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конгресс ФИФА почтил минутой молчания память Никиты Симоняна и Бориса Игнатьева.
- Никита Симонян был олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».
- Борис Игнатьев работал главным тренером сборной России с 1996 по 1998 год и имел большой опыт работы в различных футбольных командах и сборных.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) почтил минутой молчания память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна и бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.
Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. Он работал главным тренером сборной России с 1996 по 1998 год. Также Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, приводил ее к победе на чемпионате Европы (1988), тренировал олимпийские сборные Ирака, СССР, СНГ, молодежную сборную России, московское "Торпедо", подмосковный "Сатурн", саудовский "Аль-Иттихад" и китайский "Шаньдун Лунэн", работал ассистентом в московском и киевском "Динамо", "Сатурне" и московском "Локомотиве", а также с 2013 по 2018 год был вице-президентом "Торпедо".