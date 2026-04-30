Олимпийский чемпион Андронов получил должность в системе ЦСКА

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший капитан московского ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев и олимпийский чемпион 2018 года Сергей Андронов займет должность тренера по развитию в системе армейцев, сообщил спортивный директор хоккейного клуба Денис Денисов.