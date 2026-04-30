Олимпийский чемпион Андронов получил должность в системе ЦСКА - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
16:58 30.04.2026 (обновлено: 17:10 30.04.2026)
Олимпийский чемпион Андронов получил должность в системе ЦСКА

Андронов займет должность тренера по развитию в системе ПХК ЦСКА

  • Сергей Андронов, двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион 2018 года, займет должность тренера по развитию в системе ПХК ЦСКА.
  • Андронову 36 лет, он объявил о завершении карьеры хоккеиста в начале 2026 года.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший капитан московского ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев и олимпийский чемпион 2018 года Сергей Андронов займет должность тренера по развитию в системе армейцев, сообщил спортивный директор хоккейного клуба Денис Денисов.
24 апреля стало известно, что Михаил Деев станет главным тренером "Красной Армии" из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2026/27. Специалист с 2017 года возглавлял команду ЦСКА-2009.
"Безусловно, это часть работы, которую мы сейчас ведем. Есть тренеры, которые останутся, но также будут и новые члены тренерского штаба. Кандидатуры обсуждаются, подбираются. Вся работа ведется совместно – это решение не одного лица, это решение всего спортивного менеджмента клуба. Наша задача подобрать тех лиц, которые будут и помощниками, и наставниками. Все-таки команда будет молодая, поскольку, как мы уже сказали, многие ребята из 2009 года подписали контракты. Так что должно быть развитие этих молодых пацанов. Это несколько специфическая работа: тут надо и слова уметь подбирать, и показывать делом и примером. Могу лишь анонсировать, что олимпийский чемпион Сергей Андронов со следующего сезона станет тренером по развитию вертикали ЦСКА. Он принял это предложение. Так что это еще одна из кандидатур, которая поможет в становлении и развитии наших молодых талантов", - приводит слова Денисова сайт "Красной Армии".
Андронову 36 лет. Он объявил о завершении карьеры в начале 2026 года. В июле 2025-го форвард был обменян из петербургского СКА в уфимский "Салават Юлаев", который позднее расторг с ним контракт.
В составе сборной России Андронов завоевал золотую и серебряную медали на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов соответственно. По ходу карьеры нападающий выступал за ЦСКА, с которым дважды завоевывал Кубок Гагарина (2019, 2022), ярославский "Локомотив", СКА и тольяттинскую "Ладу". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Андронов провел 850 матчей и набрал 195 очков (106 шайб + 89 результативных передач).
