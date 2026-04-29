Семин заявил, что Кварацхелия сейчас не хуже Мбаппе и Ямаля

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Грузинский футболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия выглядит не хуже форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе и полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля, спортсмен будет претендовать на "Золотой мяч", заявил РИА Новости бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"Кварацхелия играет в команде, которая побеждает. Он не только может, но и будет претендовать на "Золотой мяч", - подчеркнул собеседник агентства.