Семин заявил, что Кварацхелия сейчас не хуже Мбаппе и Ямаля - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
16:39 29.04.2026 (обновлено: 16:41 29.04.2026)
Семин заявил, что Кварацхелия сейчас не хуже Мбаппе и Ямаля

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что Хвича Кварацхелия не хуже Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля и будет претендовать на «Золотой мяч».
  • Кварацхелия во вторник забил два мяча в ворота мюнхенской «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
  • Хвиче Кварацхелии 25 лет, он перешел в «ПСЖ» в 2025 году и выиграл в составе команды несколько турниров, включая Лигу чемпионов.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Грузинский футболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия выглядит не хуже форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе и полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля, спортсмен будет претендовать на "Золотой мяч", заявил РИА Новости бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
Экс-футболист "Локомотива" и казанского "Рубина" Кварацхелия во вторник забил два мяча в ворота мюнхенской "Баварии" (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
"Хвича Кварацхелия провел матч мирового уровня, вчера он был лидером команды. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, то он, конечно, может претендовать на "Золотой мяч". Он ведь и в прошлом году уже претендовал на него. Хвича - игрок мирового уровня, сегодня он, может быть, футболист не хуже Мбаппе и Ямаля", - сказал Семин.
"Кварацхелия играет в команде, которая побеждает. Он не только может, но и будет претендовать на "Золотой мяч", - подчеркнул собеседник агентства.
Кварацхелии 25 лет, он перешел в "ПСЖ" в 2025 году и выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. За сборную Грузии Кварацхелия сыграл 49 матчей и забил 22 мяча.
