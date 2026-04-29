Семин рассказал, в каком городе мечтает увидеть сборную России по футболу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что хотел бы однажды увидеть матч национальной команды в родном для него Орле.
Семин родился в Оренбурге. Когда ему было около трех лет, его семья переехала в Орел. Сборная России в ближайшую международную паузу проведет три матча: 28 мая со сборной Египта в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
"Я бы хотел однажды увидеть сборную России в Орле. Во-первых, в Орле достаточно большая посещаемость, на местную команду ходит много народа. На сборной был бы биток. Плюс это рядом с Москвой. И это моя родина. Вот такое есть желание - однажды увидеть там национальную команду", - сказал Семин.
Специалист отметил, что считает правильным решение проводить матчи сборной России в разных регионах.
"Футбол существует не только в Москве и Санкт-Петербурге, он и в других городах развивается. Очень хорошо, что есть такая команда, как "Краснодар", это яркий пример регионального развития. Я только за, чтобы сборная играла в разных городах. Большое количество людей приходит, полные арены. На периферии всегда было большое внимание к сборной", - пояснил собеседник агентства.