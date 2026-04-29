13:12 29.04.2026 (обновлено: 13:32 29.04.2026)
Семин рассказал, в каком городе мечтает увидеть сборную России по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что хотел бы увидеть матч национальной команды в Орле.
  • Он подчеркнул, что футбол развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что хотел бы однажды увидеть матч национальной команды в родном для него Орле.
Семин родился в Оренбурге. Когда ему было около трех лет, его семья переехала в Орел. Сборная России в ближайшую международную паузу проведет три матча: 28 мая со сборной Египта в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Семин назвал игрока "Баварии" Олисе феноменом выше уровня Ямаля
Вчера, 12:59
"Я бы хотел однажды увидеть сборную России в Орле. Во-первых, в Орле достаточно большая посещаемость, на местную команду ходит много народа. На сборной был бы биток. Плюс это рядом с Москвой. И это моя родина. Вот такое есть желание - однажды увидеть там национальную команду", - сказал Семин.
Специалист отметил, что считает правильным решение проводить матчи сборной России в разных регионах.
"Футбол существует не только в Москве и Санкт-Петербурге, он и в других городах развивается. Очень хорошо, что есть такая команда, как "Краснодар", это яркий пример регионального развития. Я только за, чтобы сборная играла в разных городах. Большое количество людей приходит, полные арены. На периферии всегда было большое внимание к сборной", - пояснил собеседник агентства.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Семин назвал блестящей игру Сафонова в матче с "Баварией"
Вчера, 11:59
 
