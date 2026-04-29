Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026

На Красной площади в Москве 9 мая состоится торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад России, во сколько начнется, кто примет участие, можно ли попасть на Красную площадь в этот день, где еще можно посмотреть праздничные мероприятия – в материале РИА Новости.

Дата: 9 мая 2026 года (суббота)

Время: 10:00 по московскому времени

Место: Красная площадь, Москва

Годовщина: 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Что включает: Прохождение войск и пролет авиации

Ключевые события: генеральная репетиция 7 мая, речь Президента РФ, прямая трансляция

Парад Победы 2026 в Москве

Каждый год 9 мая в Москве проходит Парад Победы на Красной площади. Это не просто торжественное шествие и дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, но и символ мужества, силы духа и единства русского народа.

Будет ли парад Победы в 2026 году

Да, традиционный парад Победы в 2026-м году состоится. 28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение торжественного парада.

Дата, время и место проведения

Военный парад начнется в 10:00 по московскому времени и продлится до 12:00. Парадные расчеты пройдут традиционным маршрутом: от Манежной площади по Красной и до храма Василия Блаженного.

Программа Парада Победы на Красной площади

Парад 2026 года включает официальный церемониальный блок, прохождение пеших колонн и воздушную часть. Колонны военной техники в этом году не будет – Минобороны приняло такое решение в связи с текущей оперативной обстановкой.

Из чего состоит современный Парад Победы Элемент Что включает Пешая колонна расчеты видов и родов войск, кадеты, оркестр Механизированная колонна историческая и современная техника Авиационная часть пролет авиагрупп Официальный блок речь, гости, делегации

Традиционный порядок проведения

Парад открывается торжественными церемониями и выступлением Верховного Главнокомандующего. Затем следует прохождение пеших колонн и воздушная часть.

Вынос флага и Знамени Победы

Неизменная часть торжественного открытия парада Победы – вынос флага Российской Федерации и знамени Победы. Сопровождает шествие песня "Священная война".

Выступление президента и минута молчания

Президент России Владимир Путин традиционно выступает с речью во время парада Победы на Красной площади. После обращения к собравшимся объявляется минута молчания в память о павших героях. В 9:00 главнокомандующий встречается с главами иностранных делегаций, после чего все вместе проходят к месту проведения парада.

Пешие колонны и военная техника

© Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2026 году формат парада изменился. Минобороны России объявило, что колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских и нахимовского училищ и кадетских корпусов в параде участвовать не будут – в связи с текущей оперативной обстановкой.

В пешем строю по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Также во время трансляции парада зрители увидят работу бойцов в зоне специальной военной операции, в том числе расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

Возможный пролет авиации

© Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Воздушная часть парада сохранится. В 2025-м это были:

истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ;

пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29;

ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35;

стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС; самолеты-заправщики Ил-78;

военно-транспортные самолеты Ил-76 и другие современные модели авиации.

В 2026 году над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В завершение парада летчики штурмовиков Су-25 окрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

Репетиции парада Победы

Подготовка к параду начинается почти за месяц: первые тренировки пеших расчетов традиционно стартуют на полигоне Алабино в апреле, куда посторонних не допускают. Единственная возможность увидеть прохождение колонн без специального пропуска – городские репетиции.

В 2026 году вечерние репетиции в Москве прошли 23 и 27 апреля, а также запланированы на 29 апреля. Генеральная репетиция парада Победы назначена на 7 мая в 10:00 – она полностью повторяет маршрут и программу самого парада. Лучшие места для наблюдения – Тверская улица (техника идет вплотную к тротуару), Москворецкая набережная и Садовое кольцо.

Маршрут колонн военной техники в прошлые годы проходил по улицам Мнёвники, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, Садовому кольцу, Новому Арбату, Воздвиженке и Кремлевской набережной.

Во время репетиций дороги центральных улиц и станции метро будут ограничены в работе. С актуальной дорожной обстановкой можно ознакомиться на сайте Дептранса Москвы и на специальной странице Департамента.

Где смотреть парад Победы в Москве

Еще до наступления праздника есть возможность увидеть репетиции парада, а в день Победы будет организована прямая трансляция праздничного шествия с Красной площади. Кроме того, на смотровых площадках столицы также устанавливаются экраны для прямой трансляции парада.

Можно ли попасть на Красную площадь

Посетить военный парад на Красной площади 9 Мая можно только по приглашению. Доступ открыт следующим лицам:

ветераны Великой Отечественной войны;

представители официальных делегаций и органов власти;

военнослужащие, семьи Героев России, участники специальной военной операции и члены их семей;

аккредитованные журналисты.

Приглашения в свободной продаже не распространяются.

Лучшие места для просмотра техники

В 2026 году колонны военной техники в параде не участвуют, однако смотреть репетиции по-прежнему можно вдоль маршрута движения пеших расчетов. В прошлые годы удобными точками для наблюдения за шествием служили окрестности станций метро "Динамо", "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская" и "Баррикадная".

Где смотреть парад в Москве Локация Что видно лучше всего Плюсы Ограничения Красная площадь центральное прохождение максимальная торжественность доступ по приглашениям Поклонная гора трансляция на экране, праздничная атмосфера удобно для массового просмотра не видно сам проход Софийская набережная воздушная часть хороший обзор неба места быстро занимают Маршрут техники движение колонн можно увидеть технику ближе зависят от перекрытий

Где удобнее смотреть авиацию

Наблюдать за воздушной частью праздничного Парада (по опыту прошлых лет) можно со следующих точек:

Белорусский вокзал;

Ленинградское шоссе;

территория Парка Горького;

парк Дружбы (рядом с Речным вокзалом);

Воробьевы горы (смотровая площадка);

территория Москва-Сити.

Большой экран, на котором в режиме реального времени можно следить за праздничным Парадом, будет установлен в парке Победы на Поклонной горе. Начало трансляции начнется около 10:00. Помимо Поклонной горы, большие экраны традиционно устанавливают и в других районах Москвы.

Где смотреть Парад Победы онлайн и по ТВ

Увидеть парад сможет любой желающий – праздничное мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральных телеканалах страны.

Где смотреть:

федеральные телеканалы: Первый канал, "Россия 1", "Звезда", "Пятый канал", "НТВ";

платформа "Смотрим";

VK Видео – возможна трансляция на каналах "Кремль.Новости" и блогеров;

на сайте РИА Новости.

История парада Победы на Красной площади

Традиция проведения военного парада 9 мая уходит корнями в первые послевоенные годы. За восемь десятилетий формат мероприятия менялся вместе со страной – от грандиозного триумфального шествия 1945 года до современных парадов.

Парад Победы 1945 года

Самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал – заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Торжественным маршем прошли сводные полки фронтов, а завершающим эпизодом стало символическое действо: советские солдаты бросили к подножию Мавзолея 200 знамен разгромленных германских частей.

Как менялся формат в СССР и России

В советский период парад проводился нерегулярно и был приурочен преимущественно к юбилейным датам, например, к 40-летию Победы в 1985 году, а также в 1990 году..

После распада СССР традиция была возобновлена в 1995 году, к 50-летию Победы. С 1995 по 2007 год парады проходили без тяжелой техники – только пешие колонны. С 2008 года по Красной площади снова двинулись танки и ракетные комплексы. В 2010 году впервые в составе парада прошли иностранные военные. Рекордным по масштабу стал юбилейный парад 2015 года: 194 единицы колесной и гусеничной техники, 140 самолетов и вертолетов. Парад 2026 года впервые за 19 лет возвращается к формату без техники.

Иностранные гости на Параде Победы 2026

На День Победы-2026 ожидается приезд ряда зарубежных лидеров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил , что Россия ждет гостей из дружественных стран и что их список будет официально объявлен после получения всех подтверждений.

На данный момент известно о намерении посетить Москву премьера Словакии Роберта Фицо, президента Южной Осетии Алана Гаглоева и президента Абхазии Бадры Гунбы. Милорад Додик, бывший президент Республики Сербской, также планирует присутствовать на параде.

В 2025 году, на 80-летие Победы, парад посетили лидеры 27 государств.

Часто задаваемые вопросы

Когда пройдет парад Победы в 2026 году?

Парад пройдет 9 мая 2026 года в Москве. Это ежегодное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Во сколько начинается парад 9 мая?

Начало парада традиционно в 10:00 по московскому времени, длительность около двух часов.

Можно ли попасть на парад?

Попасть можно только по приглашениям, которые не продаются в свободном доступе.

Будет ли авиация на параде?

Да, при благоприятных погодных условиях предусмотрен пролет авиации.

Сколько длится парад Победы?

Обычно парад длится около двух часов и включает несколько частей программы.