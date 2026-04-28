Парад 9 мая состоится, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2026
12:28 28.04.2026
Парад 9 мая состоится, заявили в Кремле

Песков: парад 9 мая состоится, Кремль проинформирует о формате его проведения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Кремль своевременно проинформирует о формате проведения парада.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, Кремль своевременно проинформирует о формате его проведения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли 9 мая на Красной площади традиционный парад ко Дню Победы.
