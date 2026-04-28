Колонна военной техники не примет участие в параде 9 мая в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут, сообщило министерство обороны России.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", - говорится в сообщении.