23:17 28.04.2026 (обновлено: 23:21 28.04.2026)
МО РФ: колонна военной техники не примет участие в параде 9 мая в Москве

Москва. Военный парад. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В параде 9 мая в Москве не будут участвовать воспитанники училищ и кадеты.
  • Колонна военной техники не примет участия в параде в связи с текущей оперативной обстановкой.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут, сообщило министерство обороны России.
По информации МО РФ, 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве состоится военный парад.
"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", - говорится в сообщении.
МоскваРоссияОбществоДень Победы — 2026
 
 
