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Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:13 29.04.2025 (обновлено: 21:17 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/parad-2014187925.html
Репетиция парада Победы в Москве
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 29.04.2025
Репетиция парада Победы в Москве
В Москве прошла репетиция парада Победы, который состоится 9 мая. Кадры военной техники и пеших войск — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы

Репетиция парада Победы в Москве

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В Москве прошла репетиция парада Победы, который состоится 9 мая. Кадры военной техники и пеших войск — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.

Танк Т-34-85 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.

Танк Т-90М на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 11
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.

Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 11
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.

Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.

Курсанты на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.

Танк Т-72Б3 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.

© РИА Новости / Илья Питалев
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