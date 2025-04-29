Репетиция парада Победы в Москве

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.
Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.
Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.
Во вторник прошла вторая репетиция парада Победы в этом году.
На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.
Репетиции шествия всегда проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.
В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
В преддверии проведения репетиций власти столицы ежегодно просят водителей и пешеходов быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.
Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков.
На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.
Помимо механизированной колонны техники, в репетиции парада приняли участие пешие расчеты курсантов.
На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.
Третьего мая будет проведена третья репетиция парада, а 7 мая — генеральная.