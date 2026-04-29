08:14 29.04.2026 (обновлено: 09:52 29.04.2026)
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" сократить отставание в серии с "Анахаймом"

© Соцсети клуба НХЛ "Эдмонтон"
Нападающий Эдмонтона Василий Подколзин
Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Анахайм Дакс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:1, дубль оформил Леон Драйзайтль, шайбы также забросили Василий Подколзин и Зак Хайман.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Анахайма".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Анахайм Дакс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль (11-я и 31-я минуты), шайбы также забросили российский нападающий Василий Подколзин (3) и Зак Хайман (9). У "Анахайма" отличился Алекс Киллорн (29).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
4 : 1
Анахайм
02:22 • Василий Подколзин
(Эван Бушар, Райан Нюджент-Хопкинс)
08:33 • Зак Хайман
(Райан Нюджент-Хопкинс)
10:13 • Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
30:24 • Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
28:26 • Алекс Киллорн
(Мейсон Мактавиш, Каттер Готье)
Подколзин забросил вторую шайбу в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. Всего спортсмен набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи) в пяти матчах первого раунда.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Дакс", следующая игра пройдет в Анахайме 30 апреля. В регулярном чемпионате "Анахайм" стал третьим в Тихоокеанском дивизионе, где "Эдмонтон" занял второе место.
В другом матче "Бостон Брюинз" в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) обыграл на выезде "Баффало Сэйбрз" и сократил отставание в серии - 2-3.
ХоккейВасилий ПодколзинЛеон ДрайзайтльЗак ХайманЭдмонтон ОйлерзАнахайм ДаксБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
