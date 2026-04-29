Капризов установил рекорд в победном матче "Миннесоты" против "Далласа"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Даллас Старз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Матс Цуккарелло (4-я минута), Мэтт Болди (40), Майкл Маккэррон (48) и Кирилл Капризов (59), который также отметился двумя результативными передачами. У хозяев шайбы забросили Миро Хейсканен (9) и Джейсон Робертсон (57).
08:58 • Миро Хеисканен
56:39 • Джейсон Робертсон
03:51 • Матс Цуккарелло
39:28 • Мэттью Болди
47:47 • Майкл Маккаррон
58:00 • Кирилл Капризов
По одной голевой передаче отдали российские нападающие "Миннесоты" Яков Тренин и Владимир Тарасенко.
Для Капризова гол стал 17-м в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Российский форвард вышел на первое место по этому показателю среди игроков "Уайлд". Он побил рекорд американца Зака Паризе (16). Также россиянин набрал 30 очков в плей-офф НХЛ и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Миннесоты", обойдя финна Микко Койву (28). По итогам встречи Капризов был признан первой звездой.
"Миннесота" вышла вперед в серии до четырех побед - 3-2. Шестая встреча 1/8 финала Кубка Стэнли пройдет в Сент-Поле 30 апреля.
По итогам регулярного чемпионата "Даллас" занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Миннесота" стала третьей.
