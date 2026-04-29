07:49 29.04.2026 (обновлено: 10:00 29.04.2026)
Капризов установил рекорд в победном матче "Миннесоты" против "Далласа"

"Миннесота" обыграла "Даллас", Капризов установил рекорд "Уайлд" по голам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Миннесота Уайлд" обыграла "Даллас Старз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:2.
  • Кирилл Капризов установил рекорд, забив 17-й гол в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли и выйдя на первое место среди игроков "Уайлд".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Даллас Старз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Матс Цуккарелло (4-я минута), Мэтт Болди (40), Майкл Маккэррон (48) и Кирилл Капризов (59), который также отметился двумя результативными передачами. У хозяев шайбы забросили Миро Хейсканен (9) и Джейсон Робертсон (57).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Даллас
2 : 4
Миннесота
08:58 • Миро Хеисканен
(Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен)
56:39 • Джейсон Робертсон
(Миро Хеисканен, Микко Рантанен)
03:51 • Матс Цуккарелло
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
39:28 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Кирилл Капризов)
47:47 • Майкл Маккаррон
(Яков Тренин, Владимир Тарасенко)
58:00 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Якоб Миддлтон)
По одной голевой передаче отдали российские нападающие "Миннесоты" Яков Тренин и Владимир Тарасенко.
Для Капризова гол стал 17-м в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Российский форвард вышел на первое место по этому показателю среди игроков "Уайлд". Он побил рекорд американца Зака Паризе (16). Также россиянин набрал 30 очков в плей-офф НХЛ и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Миннесоты", обойдя финна Микко Койву (28). По итогам встречи Капризов был признан первой звездой.
"Миннесота" вышла вперед в серии до четырех побед - 3-2. Шестая встреча 1/8 финала Кубка Стэнли пройдет в Сент-Поле 30 апреля.
По итогам регулярного чемпионата "Даллас" занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Миннесота" стала третьей.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов (слева) - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас"
26 апреля, 04:28
 
