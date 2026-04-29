Челестини возмутился вопросом о возможной отставке из ЦСКА
13:50 29.04.2026 (обновлено: 14:22 29.04.2026)
Челестини возмутился вопросом о возможной отставке из ЦСКА

© РИА Новости / Александр Вильф
Фабио Челестини
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не думает о возможном увольнении из команды.
В субботу ЦСКА сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда потеряла очки в четвертой игре чемпионата подряд. Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года.
"Этот вопрос не мне надо адресовать. Я готов тренировать команду и выиграть в субботу. Об этом я думать не должен. Это глупый вопрос для меня. Это не мое хобби, это моя работа, которой я кормлю своих детей. Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу приходить на тренировки с такими мыслями. Мое дело - работать. Вы готовы, чтобы вас уволили, если вы возьмете плохое интервью? Вы должны быть готовы взять хорошее интервью. А я должен быть готов хорошо работать", - заявил Челестини журналистам.
После возобновления футбольного сезона весной команда Челестини одержала четыре победы в 12 матчах во всех соревнованиях. Ранее команда потеряла шансы на победу в чемпионате России, но продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов 6 мая сыграет с московским "Спартаком".
"Нам бы хотелось иметь другую весну, но в рамках того, что мы имеем, у нас есть сложные моменты. Мы хотим бороться и сражаться. У нас остается возможность закончить третьими этот сезон, и мы в двух матчах от победы в Кубке. Все мы должны быть в приподнятом настроении, идти в одном направлении", - добавил тренер.
"До настоящего момента у нас практически не было травм. И у нас не было оправданий. Мы не были на одной волне. У нас есть идеи, и все должны следовать им. Возможно, мы были не до конца выровнены по линии. У нас нет никаких оправданий по нашим результатам. Когда мы выигрывали, я не говорил, что это фарт, также как сейчас, когда мы проигрываем, я не говорю, что это какая-то неудача. Не в одной линии - это быть выровненным во всем. Надо быть объединенными одной идеей. Когда мы хоть немного не доходим до этого единства и проигрываем, нельзя говорить, что нам не фартит", - рассказал Челестини.
ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда примет петербургский "Зенит" 2 мая в матче 28-го тура РПЛ.
