Рейтинг@Mail.ru
Российский и турецкий боксер помирились после массовой драки в Трабзоне
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единоборства
 
11:23 29.04.2026 (обновлено: 11:38 29.04.2026)
Российский и турецкий боксер помирились после массовой драки в Трабзоне

Турецкая комиссия бокса: Горохов и Калкан помирились после драки в Трабзоне

© FreepikБоксерские перчатки
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Freepik
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боксер Сергей Горохов и турок Эмирхан Калкан помирились после массовой драки на боксерском поединке в Трабзоне.
  • Промоутер матча оплатил медицинские расходы российской команды после драки, после чего обе стороны принесли извинения друг другу.
СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Российский боксер Сергей Горохов и турок Эмирхан Калкан помирились после массовой драки, возникшей на боксерском поединке в Трабзоне, заявила РИА Новости Турецкая комиссия профессионального бокса.
"Промоутер матча отвез в больницу россиянина и его команду, в больнице он оплатил полностью все медицинские расходы. После этого обе стороны принесли извинения друг другу и помирились", - утверждает комиссия.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
По данным осведомленного источника РИА Новости, полиция Трабзона не получала заявлений от российского боксера.
Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии Universal Boxing Organization (UBO) часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, официальное объявление победителя на ринге не состоялось.
Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.
Горохову 36 лет. В 2021 году в Сербии он завоевал титул чемпиона по боксу по версии WBC International.
ЕдиноборстваБоксТрабзон (провинция)СпортСербия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала