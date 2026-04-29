Российский и турецкий боксер помирились после массовой драки в Трабзоне

СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Российский боксер Сергей Горохов и турок Эмирхан Калкан помирились после массовой драки, возникшей на боксерском поединке в Трабзоне, заявила РИА Новости Турецкая комиссия профессионального бокса.

"Промоутер матча отвез в больницу россиянина и его команду, в больнице он оплатил полностью все медицинские расходы. После этого обе стороны принесли извинения друг другу и помирились", - утверждает комиссия.

По данным осведомленного источника РИА Новости, полиция Трабзона не получала заявлений от российского боксера.

Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии Universal Boxing Organization (UBO) часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, официальное объявление победителя на ринге не состоялось.

Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из примерно 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.