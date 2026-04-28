Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" объявил об уходе Стоунза после десяти лет в клубе - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:51 28.04.2026 (обновлено: 15:57 28.04.2026)
© Соцсети клубаДжон Стоунз
Джон Стоунз - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Соцсети клуба
Джон Стоунз. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" объявил на своем сайте об уходе защитника Джона Стоунза после десяти лет в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ).
Стоунзу 31 год, он перешел в "Манчестер Сити" из "Эвертона" в 2016 году. В составе "горожан" он провел 293 матча, стал шестикратным чемпионом АПЛ, завоевал два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Также на счету Стоунза 87 матчей и 3 гола за сборную Англии, с которой он дважды становился серебряным призером чемпионата Европы.
ФутболАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Джон СтоунзМанчестер СитиТрансферы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала