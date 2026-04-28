"Манчестер Сити" объявил об уходе Стоунза после десяти лет в клубе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" объявил на своем сайте об уходе защитника Джона Стоунза после десяти лет в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ).

Стоунзу 31 год, он перешел в "Манчестер Сити" из "Эвертона" в 2016 году. В составе "горожан" он провел 293 матча, стал шестикратным чемпионом АПЛ, завоевал два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.