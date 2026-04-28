Рейтинг@Mail.ru
ЭКС РФС рассмотрит назначение пенальти в матче "Локомотив" — "Зенит"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
17:42 28.04.2026 (обновлено: 17:44 28.04.2026)

ЭКС РФС рассмотрит назначение пенальти в матче "Локомотив" — "Зенит"

© РИА Новости / Александр Вильф
Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит назначение пенальти в ворота "Зенита" в матче 26-го тура РПЛ с "Локомотивом".
  • На заседании также рассмотрят обращения по матчам "Спартак" — "Краснодар" и "Краснодар" — махачкалинское "Динамо".
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит назначение пенальти в ворота "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникации РФС.
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 0:0. В концовке встречи главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой Игорем Дивеевым, это решение арбитра вызвало критику ряда специалистов. Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявлял в эфире "Матч Премьер", что Сухой верно назначил пенальти.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Локомотив
0 : 0
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
На заседании будут рассмотрены и другие обращения. Московский "Спартак" обратился по матчу с "Краснодаром" по моменту назначенного пенальти после попадания мяча в руку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову.
Также будет рассмотрен матч 27-го тура между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" (2:1). "Динамо" обратилось с просьбой рассмотреть два решения главного арбитра встречи Ивана Абросимова: эпизод со взятием ворот на 29-й минуте матча, а также назначение пенальти в ворота махачкалинской команды на 35-й минуте.
Заседание ЭСК пройдет 29 апреля.
ФутболСпортИгорь ДивеевНаиль УмяровКраснодарДинамо МоскваЗенитАлексей СухойРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала