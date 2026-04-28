ЭКС РФС рассмотрит назначение пенальти в матче "Локомотив" — "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит назначение пенальти в ворота "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникации РФС.
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 0:0. В концовке встречи главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой Игорем Дивеевым, это решение арбитра вызвало критику ряда специалистов. Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявлял в эфире "Матч Премьер", что Сухой верно назначил пенальти.
22 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
На заседании будут рассмотрены и другие обращения. Московский "Спартак" обратился по матчу с "Краснодаром" по моменту назначенного пенальти после попадания мяча в руку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову.
Также будет рассмотрен матч 27-го тура между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" (2:1). "Динамо" обратилось с просьбой рассмотреть два решения главного арбитра встречи Ивана Абросимова: эпизод со взятием ворот на 29-й минуте матча, а также назначение пенальти в ворота махачкалинской команды на 35-й минуте.
Заседание ЭСК пройдет 29 апреля.