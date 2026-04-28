Капитан "Атлетико" сравнил ощущения перед полуфиналом ЛЧ с первым свиданием - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
18:26 28.04.2026 (обновлено: 18:58 28.04.2026)
Капитан "Атлетико" сравнил ощущения перед полуфиналом ЛЧ с первым свиданием

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан мадридского футбольного клуба "Атлетико" Коке сравнил ощущения перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" с волнением перед первым свиданием.
  • Коке заявил, что наслаждается текущим сезоном и будет получать удовольствие от предстоящего полуфинала, независимо от того, станет ли он последним для него в карьере.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Капитан мадридского футбольного клуба "Атлетико" Коке сравнил ощущения перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" с первым свиданием.
"Атлетико" примет "Арсенал" в Мадриде в среду, 29 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
"Конечно, когда дата приближается, появляется волнение, как перед первым свиданием с девушкой. А когда выходишь на матч - все проходит. Остаются только спокойствие и желание сыграть так, как мы делаем это последнее время. С энтузиазмом", - цитирует Коке Marca.
Прежде Коке в составе "Атлетико" сыграл в двух финалах и одном полуфинале Лиги чемпионов. "Я чувствую, что действительно получаю удовольствие от этого сезона. Не каждый год играешь в полуфинале, - ответил испанец на замечание о том, что этот полуфинал может стать для него последним в карьере. - Не знаю, сыграю ли я в нем еще раз, но буду наслаждаться им, как всегда".
Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Атлетико" прервал серию поражений в Ла Лиге
26 апреля, 00:09
 
