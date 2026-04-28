08:28 28.04.2026
Гол Дорофеева помог "Вегасу" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Ютой"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в овертайме обыграл "Юту Маммот" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу "Вегаса". В составе победителей дубль оформил Бретт Хауден (19-я и 51-я минуты), также шайбы забросили российский нападающий Павел Дорофеев (2), Коул Смит (24) и Ши Теодор (80). У "Юты" отличились Ник Шмальц (29), Иэн Коул (29), Майкл Карконе (42) и Клейтон Келлер (46).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 апреля 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
Юта
4 : 5
Вегас
28:04 • Ник Шмальц
(Лоусон Краус, Михаил Сергачев)
28:33 • Йэн Коул
(Шон Дурци)
41:45 • Майкл Карконе
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
45:10 • Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
01:12 • Павел Дорофеев
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
18:38 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
23:26 • Коул Смит
(Ноа Ханифин, Колтон Сиссонс)
50:25 • Бретт Хауден
(Ноа Ханифин, Джек Айкел)
79:08 • Ши Теодор
(Джек Айкел, Бретт Хауден)
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отдал три результативные передачи. Дорофеев отметился первой шайбой в плей-офф в текущем сезоне. Ему ассистировал Иван Барбашев.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч противостояния пройдет на льду "Вегаса" утром 30 апреля по московскому времени.
"Юта" и "Колорадо" сыграют в "Зимней классике" 31 декабря
