Лидер сборной Нидерландов порвал "кресты" и пропустит ЧМ-2026

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Футболист английского "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил, что пропустит чемпионат мира из-за травмы.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.