Лидер сборной Нидерландов порвал "кресты" и пропустит ЧМ-2026

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Футболист английского "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил, что пропустит чемпионат мира из-за травмы.
Полузащитник получил повреждение в субботу в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (1:0). Как уточняет журналист Фабрицио Романо, у 23-летнего полузащитника выявлен разрыв крестообразной связки колена.
«
"Говорят, жизнь бывает жестокой, и сегодня я чувствую, что это именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, у меня разбито сердце. Ничто не имеет смысла. Все, чего я хотел, это сражаться за свою команду, а теперь у меня эта возможность пропала вместе с чемпионатом мира. Потребуется время, чтобы смириться с этим", - написал Симонс в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.