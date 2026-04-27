Рейтинг@Mail.ru
Лидер сборной Нидерландов порвал "кресты" и пропустит ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
01:56 27.04.2026 (обновлено: 09:13 27.04.2026)
Лидер сборной Нидерландов порвал "кресты" и пропустит ЧМ-2026

Футболист "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Симонс пропустит ЧМ из-за травмы

Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист английского «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс пропустит чемпионат мира из-за травмы.
  • У 23-летнего полузащитника выявлен разрыв крестообразной связки колена, полученный в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».
  • Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Футболист английского "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил, что пропустит чемпионат мира из-за травмы.
Полузащитник получил повреждение в субботу в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (1:0). Как уточняет журналист Фабрицио Романо, у 23-летнего полузащитника выявлен разрыв крестообразной связки колена.
«
"Говорят, жизнь бывает жестокой, и сегодня я чувствую, что это именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, у меня разбито сердце. Ничто не имеет смысла. Все, чего я хотел, это сражаться за свою команду, а теперь у меня эта возможность пропала вместе с чемпионатом мира. Потребуется время, чтобы смириться с этим", - написал Симонс в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Симонс перешел в "Тоттенхэм" в августе из немецкого "Лейпцига" и с тех пор провел за лондонцев 41 матч и забил пять голов. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 65 миллионов евро.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.
Вратарские перчатки - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
ФутболСпортХави СимонсТоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала