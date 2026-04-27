Энрике перед матчем с "Баварией" назвал "ПСЖ" сильнейшим в Европе - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
15:11 27.04.2026 (обновлено: 15:14 27.04.2026)
Энрике перед матчем с "Баварией" назвал "ПСЖ" сильнейшим в Европе

Энрике перед матчем с "Баварией" в ЛЧ назвал свою команду сильнейшей в Европе

© Фотография из соцсетей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал свою команду лучшей в Европе перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Баварией».
  • Луис Энрике отметил, что обе команды — «ПСЖ» и «Бавария» — являются лучшими в Европе, хотя «Арсенал» тоже показывает отличный сезон.
  • Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия заявил, что на поражение от «Баварии» в матче основного этапа повлияли травмы игроков и нелучшая форма команды.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике назвал свою команду лучшей в Европе перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с немецкой "Баварией".
Встреча пройдет во вторник в Париже и начнется в 22:00 мск. Ранее команды встречались в рамках основного этапа, тогда мюнхенцы одержали гостевую победу со счетом 2:1.
«
"Это две лучшие команды в Европе, хотя у "Арсенала" тоже отличный сезон. В плане стабильности "Бавария", возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но по тому, что мы показываем, нет команды лучше нас. После непопадания в первую восьмерку на основном этапе я уже говорил, что сейчас нет команды лучше", - приводит слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Мбаппе выбыл из-за травмы
Вчера, 14:05
«
"Когда играешь в полуфинале Лиги чемпионов, не нужно тренировать. Не нужно мотивировать, наоборот, нужно успокаивать. Речь идет о балансе. "Бавария" - одна из тех команд, за которыми мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры атакующего плана, и (Венсан) Компани - один из них", - добавил он.
Полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия заявил, что на поражение от "Баварии" в матче основного этапа повлияли травмы игроков и нелучшая форма команды.
«
"Я помню тот матч, мы были не так хороши, как они, к тому же были травмы. Во втором тайме мы показали, что способны на все и можем их обыграть, но не сумели реализовать моменты. В прошлом сезоне у нас было много матчей, в начале этого сезона мы немного устали. Сейчас мы в лучшей физической форме, чем в начале этого сезона. Я чувствую себя прекрасно, я в хорошей форме.", - сказал он.
Полузащитник английского клуба Тоттенхэм Хотспур Хави Симонс во время матча премьер-лиги против Вулверхэмптона - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Тоттенхэм" раскрыл подробности травмы, лишившей игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:52
 
ФутболСпортХвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Луис ЭнрикеБаварияАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
