18:06 27.04.2026 (обновлено: 18:11 27.04.2026)
Мажич поддержал назначение пенальти в матче РПЛ "Локомотив" — "Зенит"

  • Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом».
  • Пенальти был назначен после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой Игорем Дивеевым.
  • Мажич также назвал верным назначение пенальти в матче между «Спартаком» и «Краснодаром» после попадания мяча в руку Наилю Умярову.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что главный арбитр Алексей Сухой верно назначит пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче 26-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом".
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 0:0. В концовке встречи Сухой назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой Игорем Дивеевым, это решение арбитра вызвало критику ряда специалистов.
"Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства: рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа в мяче, и судья тогда должен был назначить пенальти. Сухой увидел касание руки, а VAR нашел доказательства, что мяч касался руки. Важно было определить, в каком положении находится рука - в естественном или нет", - приводит слова Мажича "Матч Премьер".
Также Мажич назвал верным назначение пенальти в матче того же тура между московским "Спартаком" и "Краснодаром" (1:2) после попадания мяча в руку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову.
"Сначала между Умяровым и (Джоном) Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца. Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти", - заключил глава судейского департамента.
