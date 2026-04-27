Мажич поддержал назначение пенальти в матче РПЛ "Локомотив" — "Зенит"

"Сначала между Умяровым и (Джоном) Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца. Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти", - заключил глава судейского департамента.