СМИ: руководство "Интера" не фигурирует в расследовании судейского скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство футбольного клуба "Интер" не фигурирует в расследовании судейского скандала.
- Экс-глава судейской комиссии Итальянской федерации футбола Джанлука Рокки ушел со своего поста на фоне расследования о возможном давлении на видеоассистентов и назначении угодных судей в матчах Серии А и Серии B.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Интер" не является частью расследования судейского скандала, связанного с действиями экс-главы судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлуки Рокки, сообщает журналист Танкреди Палмери в соцсети Х со ссылкой на прокуратуру Милана.
Рокки занимался назначением арбитров на матчи двух высших итальянских дивизионов. В субботу La Gazzetta dello Sport сообщила, что прокуратура Милана начала расследование в его отношении. Следствие рассматривает эпизоды с возможным давлением на видеоассистентов в матчах Серии А и Серии B в течение последних двух сезонов и назначение угодных судей на матчи чемпионата. Позднее СМИ сообщили, что "Интер", на чьи исходы матчей путем назначения судей якобы влиял Рокки, может быть лишен двух завоеванных в 2024 году трофеев и понижен до Серии B. В воскресенье Рокки объявил об уходе со своего поста на фоне расследования.
По информации Палмери, все фигуранты дела связаны с судейской комиссией FIGC, а само расследование касается нескольких матчей чемпионата Италии.
"Интер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Также клуб вышел в финал Кубка страны, где сыграет против "Лацио" 13 мая.
"Интер" - единственная команда в Италии, не покидавшая высший дивизион чемпионата страны. За свою историю клуб выиграл 37 национальных трофеев: 20 раз - чемпионат Италии, девять раз - Кубок, восемь раз - Суперкубок страны.
