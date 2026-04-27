"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 2:1.
- «Манчестер Юнайтед» с 61 очком идет на третьем месте в турнирной таблице, а «Брентфорд» (48 очков) располагается на девятой позиции.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Юнайтед" голы забили Каземиро (11-я минута) и Беньямин Шешко (43). У "Брентфорда" отличился Матиас Йенсен (87).
27 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
11’ • Каземиро
43’ • Беньямин Шешко
87’ • Матиас Йенсен
(Рис Нельсон)
"Манчестер Юнайтед" с 61 очком идет на третьем месте в турнирной таблице, где "Брентфорд" (48 очков) располагается на девятой позиции.
В следующем матче чемпионата "Манчестер Юнайтед" 3 мая примет "Ливерпуль", "Брентфорд" днем ранее дома сыграет против "Вест Хэма".