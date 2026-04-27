"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
23:56 27.04.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 2:1.
  • «Манчестер Юнайтед» с 61 очком идет на третьем месте в турнирной таблице, а «Брентфорд» (48 очков) располагается на девятой позиции.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Юнайтед" голы забили Каземиро (11-я минута) и Беньямин Шешко (43). У "Брентфорда" отличился Матиас Йенсен (87).
Английская премьер-лига (АПЛ)
27 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брентфорд
11‎’‎ • Каземиро
(Харри Магуайр)
43‎’‎ • Беньямин Шешко
(Бруну Фернандеш)
87‎’‎ • Матиас Йенсен
(Рис Нельсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Юнайтед" с 61 очком идет на третьем месте в турнирной таблице, где "Брентфорд" (48 очков) располагается на девятой позиции.
В следующем матче чемпионата "Манчестер Юнайтед" 3 мая примет "Ливерпуль", "Брентфорд" днем ранее дома сыграет против "Вест Хэма".
Лоренцо Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Лацио" вырвал ничью в матче Серии А против "Удинезе"
Вчера, 23:54
 
