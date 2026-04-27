Рейтинг@Mail.ru
Лидер Первой лиги "Факел" сыграл вничью с "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:35 27.04.2026 (обновлено: 19:36 27.04.2026)
Лидер Первой лиги "Факел" сыграл вничью с "Торпедо" и продлил серию без побед

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Факела"
Футболисты Факела - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Факела". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 31-го тура Первой лиги.
  • Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2, «Факел» продлил серию без побед до четырех матчей и сохранил лидерство в турнирной таблице.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграл вничью с московским "Торпедо" в матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Александр Орехов (24-я минута) и Руслан Апеков (75). В составе гостей отличились Бутта Магомедов (40) и Максим Турищев (89). На 44-й минуте красную карточку получил вратарь воронежской команды Игорь Обухов, вместо него место в воротах занял Даниил Фролкин.
"Факел" (61 очко) лидирует в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда продлила серию без побед до четырех матчей. "Торпедо" (39) идет 11-м.
Первая лига
27 апреля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Торпедо
2 : 2
Факел
24‎’‎ • Александр Орехов
76‎’‎ • Руслан Апеков
39‎’‎ • Бутта Магомедов
89‎’‎ • Максим Турищев
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболХимки (городской округ в Московской области)РоссияАлександр ОреховРуслан АпековБутта МагомедовФакелТорпедо (Москва)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала