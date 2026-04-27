Лидер Первой лиги "Факел" сыграл вничью с "Торпедо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 31-го тура Первой лиги.
- Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2, «Факел» продлил серию без побед до четырех матчей и сохранил лидерство в турнирной таблице.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграл вничью с московским "Торпедо" в матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Александр Орехов (24-я минута) и Руслан Апеков (75). В составе гостей отличились Бутта Магомедов (40) и Максим Турищев (89). На 44-й минуте красную карточку получил вратарь воронежской команды Игорь Обухов, вместо него место в воротах занял Даниил Фролкин.
27 апреля 2026 • начало в 17:30
