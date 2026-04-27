СМИ: травмированный игрок сборной Англии заснул пьяным в баре Манчестера - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
10:15 27.04.2026 (обновлено: 10:19 27.04.2026)
СМИ: травмированный игрок сборной Англии заснул пьяным в баре Манчестера

The Sun: игрок "Эвертона" Грилиш заснул пьяным в баре в Манчестере

© Соцсети футболиста
Джек Грилиш - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Соцсети футболиста
Джек Грилиш. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Травмированный футболист английского "Эвертона" Джек Грилиш заснул пьяным в одном из манчестерских баров, сообщает The Sun.
  • Он пропустил остаток сезона из-за операции по поводу перелома стопы.
  • В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Травмированный футболист английского "Эвертона" Джек Грилиш заснул пьяным во время отдыха с друзьями в одном из манчестерских баров, сообщает The Sun.
В феврале стало известно, что Грилиш перенес операцию по поводу перелома стопы, в связи с чем он пропустит остаток сезона. В последний раз он выходил на поле 18 января в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (1:0).
По данным источника, в субботу Грилиш отдыхал с друзьями в баре Stories в Манчестере и через час после прихода в заведение уснул там. Причиной такого состояния, предположительно, стало большое количество выпитого алкоголя.
Грилиш перешел в "Эвертон" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. В составе "горожан" он стал трехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В его активе 39 матчей и четыре гола за сборную Англии, последний раз он играл за национальную команду в октябре 2024 года.
Велосипедное колесо - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Пьяный призер Олимпиады попал в жесткую аварию на велосипеде
22 апреля, 11:40
 
ФутболДжек ГрилишЭвертонСпортВокруг спорта
 
