Баскетболист "Олимпиакоса" второй раз в карьере признан MVP Евролиги - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:04 26.04.2026 (обновлено: 13:49 26.04.2026)
Баскетболист "Олимпиакоса" второй раз в карьере признан MVP Евролиги

Баскетболист "Олимпиакоса" Везенков второй раз в карьере признан MVP Евролиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Везенков стал обладателем награды самому ценному игроку (MVP) баскетбольной Евролиги сезона-2025/26.
  • В борьбе за награду Везенков обошел Сильвена Франсиско из «Жальгириса» и Элайджу Брайанта из «Хапоэля» (Тель-Авив).
  • Везенков — второй игрок после Энтони Паркера, дважды удостоенный титула MVP Евролиги.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Форвард греческого "Олимпиакоса" Александр Везенков стал обладателем награды самому ценному игроку (MVP) баскетбольной Евролиги сезона-2025/26, сообщается на сайте турнира.
В борьбе за награду, присуждаемую по результатам голосования капитанов и главных тренеров команд Евролиги, аккредитованных СМИ и болельщиков, Везенков обошел защитника литовского "Жальгириса" Сильвена Франсиско и Элайджу Брайанта из "Хапоэля" (Тель-Авив).
Везенкову 30 лет, он стал вторым игроком после Энтони Паркера, дважды удостоенным титула MVP Евролиги. Ранее он также получал её в сезоне-2022/23. Также Везенков стал третьим игроком "Олимпиакоса", получившим эту награду, после Милоша Теодосича (2009/10) и Василиса Спанулиса (2012/13).
В среднем за игру в минувшем регулярном сезоне Везенков набирал 19,4 очка и делал 6,6 подбора.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Названы претенденты на награду MVP сезона НБА
20 апреля, 08:05
 
