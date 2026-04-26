Баскетболист "Олимпиакоса" второй раз в карьере признан MVP Евролиги

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Форвард греческого "Олимпиакоса" Александр Везенков стал обладателем награды самому ценному игроку (MVP) баскетбольной Евролиги сезона-2025/26, сообщается на сайте турнира.
В борьбе за награду, присуждаемую по результатам голосования капитанов и главных тренеров команд Евролиги, аккредитованных СМИ и болельщиков, Везенков обошел защитника литовского "Жальгириса" Сильвена Франсиско и Элайджу Брайанта из "Хапоэля" (Тель-Авив).
Везенкову 30 лет, он стал вторым игроком после Энтони Паркера, дважды удостоенным титула MVP Евролиги. Ранее он также получал её в сезоне-2022/23. Также Везенков стал третьим игроком "Олимпиакоса", получившим эту награду, после Милоша Теодосича (2009/10) и Василиса Спанулиса (2012/13).
В среднем за игру в минувшем регулярном сезоне Везенков набирал 19,4 очка и делал 6,6 подбора.
