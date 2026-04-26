"Урал" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги

- Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл "Челябинск" в гостевом матче 31-го тура Первой лиги со счетом 2:1.
- "Урал" продлил победную серию до трех матчей и с 58 очками идет на втором месте в турнирной таблице.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл "Челябинск" в гостевом матче 31-го тура Первой лиги.
78’ • Гаррик Левин
32’ • Артем Мамин
59’ • Martin Sekulic (П)
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Артем Мамин (32-я минута) и Мартин Секулич (59, с пенальти). Гости играли вдесятером с 74-й минуты после удаления Александра Селихова. В составе хозяев отличился Гаррик Левин (79).