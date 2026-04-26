Рейтинг@Mail.ru
"Урал" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:45 26.04.2026 (обновлено: 13:47 26.04.2026)
"Урал" обыграл "Челябинск" в матче Первой лиги

Футболисты "Урала" в меньшинстве обыграли "Челябинск" в матче Первой лиги

Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл "Челябинск" в гостевом матче 31-го тура Первой лиги.
Первая лига
26 апреля 2026 • начало в 11:30
Завершен
ФK Челябинск
1 : 2
Урал
78‎’‎ • Гаррик Левин
32‎’‎ • Артем Мамин
59‎’‎ • Martin Sekulic (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Артем Мамин (32-я минута) и Мартин Секулич (59, с пенальти). Гости играли вдесятером с 74-й минуты после удаления Александра Селихова. В составе хозяев отличился Гаррик Левин (79).
"Урал" продлил победную серию до трех матчей и с 58 очками идет на втором месте в турнирной таблице, "Челябинск" (40 очков) располагается на десятой позиции.
ФутболСпортПервая ЛигаАлександр СелиховАртём МаминУралЧелябинск
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала