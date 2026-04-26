Гол Влашича помог "Торино" сыграть вничью с "Интером"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Интер» сыграл вничью с «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:2.
- Голы за «Торино» забили Джованни Симеоне и Никола Влашич.
- «Интер» с 79 очками продолжает возглавлять таблицу Серии А.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Интер" сыграл вничью с "Торино" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:2. У гостей голы забили Маркюс Тюрам (23-я минута) и Ян Биссек (61). "Торино" отыгрался благодаря мячам Джованни Симеоне (70) и Николы Влашича (79, с пенальти), ранее выступавшего за московский ЦСКА.
26 апреля 2026 • начало в 19:00
Завершен
70’ • Джованни Симеоне
(Эмирхан Ильхан)
79’ • Никола Влашич (П)
23’ • Маркус Тюрам
61’ • Ян-Аурель Биссек
Защитник "Интера" Федерико Димарко отметился двумя голевыми передачами и побил рекорд Серии А по ассистам за сезон (17).
"Интер" с 79 очками возглавляет таблицу Серии А, опережая за четыре тура до конца чемпионата идущий вторым "Наполи" на 10 очков. "Торино" (41 очко) располагается на 13-й строчке.
В других матчах "Фиорентина" сыграла дома вничью с "Сассуоло" (0:0), "Комо" на выезде победил "Дженоа" (2:0).
