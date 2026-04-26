"Спартак" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол забил Адриан Бальбоа (28-я минута). У "Спартака" отличились Эсекьель Барко (45+1, с пенальти) и Роман Зобнин (72).
26 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
29’ • Адриан Бальбоа
45’ • Эсекьель Барко (П)
72’ • Роман Зобнин
"Спартак" вышел на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. "Нижний Новгород" (22) продлил серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте.
В следующем туре "Спартак" 1 мая на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов", "Нижний Новгород" двумя днями позднее в гостях встретится с грозненским "Ахматом".
