"Спартак" обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России
16:06 26.04.2026 (обновлено: 17:06 26.04.2026)
"Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Спартак" обыграл "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1.
  • "Спартак" вышел на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол забил Адриан Бальбоа (28-я минута). У "Спартака" отличились Эсекьель Барко (45+1, с пенальти) и Роман Зобнин (72).
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Нижний Новгород
1 : 2
Спартак Москва
29‎’‎ • Адриан Бальбоа
(Реналдо Сефас)
45‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
72‎’‎ • Роман Зобнин
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" вышел на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. "Нижний Новгород" (22) продлил серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте.
В следующем туре "Спартак" 1 мая на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов", "Нижний Новгород" двумя днями позднее в гостях встретится с грозненским "Ахматом".
