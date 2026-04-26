Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас"

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Даллас Старз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Брок Фэйбер (14-я минута) и Маркус Фолиньо (55). Автором победного гола в овертайме стал Мэтт Болди (80). У "Далласа" отличились Джейсон Робертсон (6) и Миро Хейсканен (40).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий "дикарей" Данила Юров очков не набрал.