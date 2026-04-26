Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:28 26.04.2026
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас"

Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

© REUTERS / Thomas Shea — Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов (слева)
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов (слева) - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Thomas Shea
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Даллас Старз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 апреля 2026 • начало в 00:30
Закончен в OT
Миннесота
3 : 2
Даллас
13:52 • Брок Фабер
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
54:40 • Маркус Фолиньо
(Нико Штурм, Брок Фабер)
79:31 • Мэттью Болди
(Джаред Спарджеон, Кирилл Капризов)
05:35 • Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен, Микко Рантанен)
39:25 • Миро Хеисканен
(Мэтт Дюшен, Микко Рантанен)
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Брок Фэйбер (14-я минута) и Маркус Фолиньо (55). Автором победного гола в овертайме стал Мэтт Болди (80). У "Далласа" отличились Джейсон Робертсон (6) и Миро Хейсканен (40).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий "дикарей" Данила Юров очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля по московскому времени.
Хоккей, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Миннесота Уайлд, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров
 
