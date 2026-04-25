22:30 25.04.2026

"ПСЖ" разгромил "Анже" в матче чемпионата Франции, Сафонов отыграл на ноль

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Анже» со счетом 3:0 в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
  • Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл на ноль и в текущем сезоне в 11-й раз сохранил ворота сухими.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" на выезде одержал крупную победу над "Анже" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Анже завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Ли Кан Ин (7-я минута), Сенни Маюлу (39) и Лукас Беральдо (52). На 74-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Гонсалу Рамуш.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
25 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Анже
0 : 3
ПСЖ
07‎’‎ • Ли Кан Ин
39‎’‎ • Senny Mayulu
(Лукас Беральдо)
52‎’‎ • Лукас Беральдо
(Ли Кан Ин)
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел в стартовом составе. В текущем сезоне вратарь в 11-й раз отыграл на ноль, всего он провел 22 матча.
"ПСЖ", набрав 69 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. "Анже" с 34 баллами располагается на 13-й строчке.
 
