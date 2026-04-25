"ПСЖ" разгромил "Анже" в матче чемпионата Франции, Сафонов отыграл на ноль

Краткий пересказ от РИА ИИ «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Анже» со счетом 3:0 в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл на ноль и в текущем сезоне в 11-й раз сохранил ворота сухими.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" на выезде одержал крупную победу над "Анже" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Анже завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Ли Кан Ин (7-я минута), Сенни Маюлу (39) и Лукас Беральдо (52). На 74-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Гонсалу Рамуш.

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел в стартовом составе. В текущем сезоне вратарь в 11-й раз отыграл на ноль, всего он провел 22 матча.