Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Ахли" победил "Матиду Зельвию" в финале азиатской ЛЧ - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
22:38 25.04.2026
"Аль-Ахли" победил "Матиду Зельвию" в финале азиатской ЛЧ

Саудовский "Аль-Ахли" 2-й раз подряд стал победителем азиатской Лиги чемпионов

Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» обыграл японскую «Матиду Зельвию» в финале азиатской Лиги чемпионов.
  • Встреча прошла в Джидде и завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" обыграл в дополнительное время японскую "Матиду Зельвию" в финале азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла на домашней арене "Аль-Ахли" в Джидде и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 96-й минуте забил Фирас Аль-Бурайкан. Победители завершали матч вдесятером после удаления Закарии Аль-Хавсави (68). Также на 90+5-й минуте красную карточку получил находившийся на скамейке запасных Мохаммед Абдулрахман.
За "Аль-Ахли" выступают Эдуар Менди, Франк Кессье, Рияд Марез и Айван Тоуни.
"Аль-Ахли" во второй раз стал победителем азиатской Лиги чемпионов (2025, 2026). Оба финала команда провела в Джидде.
ФутболСпортДжиддаЭдуар МендиАль-Ахли (Каир)Лига чемпионов 2025-2026Франк КессьеРияд Марез
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала