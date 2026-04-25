"Аль-Ахли" победил "Матиду Зельвию" в финале азиатской ЛЧ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" обыграл в дополнительное время японскую "Матиду Зельвию" в финале азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла на домашней арене "Аль-Ахли" в Джидде и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 96-й минуте забил Фирас Аль-Бурайкан. Победители завершали матч вдесятером после удаления Закарии Аль-Хавсави (68). Также на 90+5-й минуте красную карточку получил находившийся на скамейке запасных Мохаммед Абдулрахман.
За "Аль-Ахли" выступают Эдуар Менди, Франк Кессье, Рияд Марез и Айван Тоуни.
"Аль-Ахли" во второй раз стал победителем азиатской Лиги чемпионов (2025, 2026). Оба финала команда провела в Джидде.
