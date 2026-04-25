Главу судейской комиссии в Италии подозревают в давлении на арбитров VAR

На опубликованной видеозаписи из комнаты арбитров видно, как видеоассистент матча поворачивается к стеклянной перегородке, отделяющей комнату VAR, и советуется с кем-то, прежде чем вызвать главного арбитра для просмотра повтора. В итоге судья назначил пенальти, правильность решения которого позднее поставили под сомнение.

По данному эпизоду бывший ассистент Рокки направил официальное письмо в Ассоциацию итальянских арбитров (AIA), в котором утверждал, что Рокки "быстро поднялся с места и несколько раз постучал по стеклу комнаты VAR, чтобы привлечь внимание видеоассистента и его коллеги", после чего и последовал вызов главного арбитра встречи к монитору. Скандал из-за данного эпизода возник в мае прошлого года, но тогда спортивные инстанции не нашли оснований для санкций, дело было закрыто.