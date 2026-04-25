Рейтинг@Mail.ru
Главу судейской комиссии в Италии подозревают в давлении на арбитров VAR
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
16:07 25.04.2026 (обновлено: 16:13 25.04.2026)
Главу судейской комиссии в Италии подозревают в давлении на арбитров VAR

Sport: в Милане возбудили дело против главы судейской комиссии FIGC

© Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Итальянский судья Джанлука Рокки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Милана возбудила дело в отношении главы судейской комиссии Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки по подозрению в давлении на судей системы VAR.
  • Поводом для начала расследования послужил инцидент в матче «Удинезе» — «Парма», состоявшемся в марте 2025 года, где видеоассистент матча, по утверждениям, получил указания от Рокки.
  • Рокки отверг все обвинения и заявил, что не считает себя причастным и будет защищаться.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прокуратура Милана возбудила дело в отношении главы судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлуки Рокки, он подозревается в участии в спортивном мошенничестве и давлении на судей системы видеоассистента рефери (VAR), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Рокки занимается назначением арбитров на матчи двух высших итальянских дивизионов. По информации издания, следствие рассматривает эпизоды с возможным давлением на видеоассистентов в матчах Серии А в течение последних двух сезонов. Поводом для начала расследования послужил инцидент в матче "Удинезе" - "Парма", состоявшемся в марте 2025 года.
На опубликованной видеозаписи из комнаты арбитров видно, как видеоассистент матча поворачивается к стеклянной перегородке, отделяющей комнату VAR, и советуется с кем-то, прежде чем вызвать главного арбитра для просмотра повтора. В итоге судья назначил пенальти, правильность решения которого позднее поставили под сомнение.
По данному эпизоду бывший ассистент Рокки направил официальное письмо в Ассоциацию итальянских арбитров (AIA), в котором утверждал, что Рокки "быстро поднялся с места и несколько раз постучал по стеклу комнаты VAR, чтобы привлечь внимание видеоассистента и его коллеги", после чего и последовал вызов главного арбитра встречи к монитору. Скандал из-за данного эпизода возник в мае прошлого года, но тогда спортивные инстанции не нашли оснований для санкций, дело было закрыто.
Как сообщает издание, в распоряжение следователей попали случаи нарушений на других матчах. Сам Рокки отверг все обвинения, заявил, что не считает себя причастным и будет защищаться.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов
27 декабря 2025, 03:10
 
ФутболСпортМиланУдинезеПарма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала