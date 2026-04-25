Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" обыграла "Майнц", уступая 0:3 до 53-й минуты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
19:14 25.04.2026
"Бавария" обыграла "Майнц", уступая 0:3 до 53-й минуты

Футболисты "Баварии" обыграли "Майнц" в Бундеслиге, уступая 0:3 во втором тайме

© Соцсети ФК "Бавария"
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Соцсети ФК "Бавария"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мюнхенская "Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 4:3, уступая 0:3 до 53-й минуты.
  • В следующем туре "Бавария" 2 мая примет "Хайденхайм", а "Майнц" на следующий день на выезде встретится с "Санкт-Паули"
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Майнце завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе "Майнца" мячи забили Доминик Кор (15), Пол Небель (29) и Шеральдо Беккер (45+2). У "Баварии" отличились Николас Джексон (53), Майкл Олисе (73), Джамал Мусиала (80) и Гарри Кейн (83).
Бундеслига
25 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Майнц 05
3 : 4
Бавария
15‎’‎ • Доминик Кор
(Кайшу Сано)
29‎’‎ • Пауль Небель
45‎’‎ • Шералдо Беккер
53‎’‎ • Николас Джексон
(Конрад Лаймер)
73‎’‎ • Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
80‎’‎ • Джамал Мусиала
83‎’‎ • Гарри Кейн
Календарь Турнирная таблица История встреч
19 апреля "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии второй сезон подряд и 35-й раз в истории, что является национальным рекордом. Мюнхенский клуб выиграл пятый матч кряду и имеет в своем активе 82 очка. "Майнц" (34 очка) идет на десятом месте.
В следующем туре "Бавария" 2 мая примет "Хайденхайм", днем позднее "Майнц" на выезде встретится с "Санкт-Паули".
Результаты других матчей:
Футбол. Кубок России. Крылья Советов (Самара) - Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Крылья Советов" победили "Локомотив" в матче РПЛ
Вчера, 19:07
 
ФутболСпортДоминик КорДжамал МусиалаГарри КейнМайнц 05БаварияХайденхайм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала