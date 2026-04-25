"Бавария" обыграла "Майнц", уступая 0:3 до 53-й минуты

- Мюнхенская "Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 4:3, уступая 0:3 до 53-й минуты.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Майнце завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе "Майнца" мячи забили Доминик Кор (15), Пол Небель (29) и Шеральдо Беккер (45+2). У "Баварии" отличились Николас Джексон (53), Майкл Олисе (73), Джамал Мусиала (80) и Гарри Кейн (83).
25 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
15’ • Доминик Кор
(Кайшу Сано)
29’ • Пауль Небель
45’ • Шералдо Беккер
53’ • Николас Джексон
73’ • Майкл Олисе
80’ • Джамал Мусиала
83’ • Гарри Кейн
19 апреля "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии второй сезон подряд и 35-й раз в истории, что является национальным рекордом. Мюнхенский клуб выиграл пятый матч кряду и имеет в своем активе 82 очка. "Майнц" (34 очка) идет на десятом месте.
В следующем туре "Бавария" 2 мая примет "Хайденхайм", днем позднее "Майнц" на выезде встретится с "Санкт-Паули".
Результаты других матчей: