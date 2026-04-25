"Бавария" обыграла "Майнц", уступая 0:3 до 53-й минуты

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

19 апреля "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии второй сезон подряд и 35-й раз в истории, что является национальным рекордом. Мюнхенский клуб выиграл пятый матч кряду и имеет в своем активе 82 очка. "Майнц" (34 очка) идет на десятом месте.