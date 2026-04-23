Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Зенита", считает эксперт

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный судья матча чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Зенитом" Алексей Сухой верно назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, для этого были все основания, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил пенальти в исполнении нападающего "Локомотива" Николая Комличенко. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку защитника "Зенита" Игоря Дивеева в штрафной.
""Я вчера в этом эпизоде сразу увидел, что касание рукой было. Там хорошо видно, что попадание мяча есть. Дивеев делает движение рукой снизу вверх, и рука меняет положение не из-за того, что Комличенко как-то воздействовал на тело Дивеева. Этого там нет, Комличенко никак не воздействовал на Дивеева и играл в мяч. Были все критерии, чтобы назначить пенальти. Вопрос в том, что это 95-я минута и контакт был неочевидным. Все говорят, что мяч не изменил направления, но это не является основанием не назначать пенальти. Основание - положение руки и контакт рука-мяч. VAR в лице Сергея Цыганка правильно вмешался, а Алексей Сухой после просмотра правильно оценил момент и назначил 11-метровый", - сказал Федотов.
После нереализованного пенальти атака железнодорожников продолжилась. После падения игрока "Зенита" в штрафной мяч попал в руку обороняющегося футболиста. Судья не зафиксировал нарушения.
"Во втором моменте с рукой игрок стелется в подкате, блокирует мяч, и он попадает в руку рикошетом - на данный момент это не является наказуемым, если не было движения руки сверху вниз, например. Там этого не было, рука находилась в естественном положении, поэтому правильно проверили этот момент и не назначили 11-метровый удар", - объяснил бывший арбитр.