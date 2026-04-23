Арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Зенита", считает эксперт

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный судья матча чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Зенитом" Алексей Сухой верно назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, для этого были все основания, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.

"Во втором моменте с рукой игрок стелется в подкате, блокирует мяч, и он попадает в руку рикошетом - на данный момент это не является наказуемым, если не было движения руки сверху вниз, например. Там этого не было, рука находилась в естественном положении, поэтому правильно проверили этот момент и не назначили 11-метровый удар", - объяснил бывший арбитр.