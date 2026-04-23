ЦСКА продлил контракт с выступавшим в НХЛ защитником
18:02 23.04.2026 (обновлено: 18:09 23.04.2026)
ЦСКА продлил контракт с выступавшим в НХЛ защитником

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Никитой Охотюком, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.
Охотюк провел в составе ЦСКА два сезона, сыграл в 145 матчах и набрал 26 очков (4 гола + 22 передачи). В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он стал лидером армейской команды по показателю полезности ("+10") и количеству блокированных бросков (111).
Воспитанник челябинского хоккея выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2022 по 2024 год за "Нью-Джерси Девилз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Калгари Флэймз".
