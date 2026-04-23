Что афонские старцы говорили о будущем России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. На святой горе Афон веками жили подвижники, которые, по убеждению верующих, обладали даром предвидения. Многие из них оставили предсказания о судьбе России.

Что же они говорили?

Царь укроет всех своим плащом

Почти сорок лет сербский архимандрит Стефан прожил среди голых камней, в сырости и холоде, питаясь тем, что пошлет Бог. Регулярно к нему приходили паломники, верившие, что старец предсказывает будущее.

Стефан говорил о "великом обновлении" человечества, которое начнется именно с нашей страны. "Это будет великая радость для России. Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом", — предсказывал старец.

По его словам, великие семьи закончат распри и объединятся под началом великого правителя. "Распри и ссоры прекратятся. А цель у всех будет одна — зло изгнать. Если не навсегда, то надолго". Результат этого объединения, по мнению провидца, будет грандиозным: "Сотни лет покоя и процветания царь обеспечит всему миру. Но перед ними народ этот ждут страшные события".

Решения этого правителя будут "твердыми и справедливыми" и "с евангельской истиной согласные". "Идущие же за царем будут следовать его заветам, и тогда каждый в мире будет счастлив", — обещал архимандрит Стефан.

Спасение через изоляцию

Иеросхимонах Аристоклий, афонский старец и прозорливец, умер больше ста лет назад — в 1918 году. Но его пророчества до сих пор привлекают внимание. Еще в далеком 1917-м, когда империя трещала по швам, старец Аристоклий предупредил: грядут времена, когда "все бросят Россию".

"От России откажутся все, предоставляя ее самой себе. Это чтобы русские люди уповали на помощь Господню", — говорил старец.

Согласно пророчеству, страна окажется в изоляции. С учетом санкций и разрыва экономических связей пророчество приобретает новый смысл. С точки зрения православной веры вынужденное одиночество может стать отправной точкой для духовного возрождения.

Аристоклий говорил не о поражении, а об очищении : "Не надо никуда уходить. Крест на себя наложите — и оставайтесь на своем месте". Старец верил: именно духовное самосознание России и верность традиционным ценностям помогут ей не только выстоять в грядущих испытаниях, но и протянуть руку помощи другим народам.

Опора всего мира

Афонский старец Паисий, причисленный к лику святых в 2015 году, в своих пророчествах много внимания уделял именно России. Он утверждал: страну ждут трудности, но она не поддастся искушениям и устоит под давлением, став главной опорой православного мира.

Слова Паисия о будущем нередко сопоставляют с событиями последних десятилетий. Он предупреждал о распаде СССР задолго до того, как кризис власти стал очевидным.

По словам старца, конфликт, который может перерасти в масштабную войну, начнется на Ближнем Востоке и постепенно охватит Европу. Паисий говорил о том, что в противостояние с европейскими странами может вступить и Россия.