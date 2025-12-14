Рейтинг@Mail.ru
Слова старца Аристоклия о судьбе России
14.12.2025
Слова старца Аристоклия о судьбе России
Слова старца Аристоклия о судьбе России
Иеросхимонах Аристоклий, афонский старец и прозорливец, умер больше века назад — в 1918 году. Но его пророчества до сих пор привлекают внимание. Современники... РИА Новости, 14.12.2025
Слова старца Аристоклия о судьбе России

Монах
Монах
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
Монах
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Иеросхимонах Аристоклий, афонский старец и прозорливец, умер больше века назад — в 1918 году. Но его пророчества до сих пор привлекают внимание. Современники вспоминали: к нему ежедневно приходили сотни людей за духовной помощью — монах обладал даром исцеления и прозорливости. Кем был этот человек? И о чем предупреждал?

От исцеления — к служению Богу

Алексей Алексеевич Амвросиев родился в Оренбурге в 1846-м. Рано остался без отца. В десять лет мальчик тяжело заболел — отказали ноги. Врачи разводили руками.
Мать, Матрона, обратилась с молитвой к святителю Николаю Чудотворцу. Пообещала: если сын выздоровеет, посвятит себя и его Богу. В День памяти святого случилось чудо — ребенок встал на ноги. Матрона сдержала слово. Когда Алексею исполнилось 17, она ушла в обитель.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИкона святого Николая Чудотворца
Икона святого Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Икона святого Николая Чудотворца

Путь на Афон

В 1876-м молодой человек отправился на святую гору Афон. Поступил в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Через четыре года его постригли в мантию — под именем Аристоклий, в честь кипрского мученика.
Дальше — стремительный духовный рост. В 1884-м — рукоположение во иеродиакона, затем во иеромонаха. Через два года — пострижение в схиму.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСвято-Пантелеимонов монастырь на святой горе Афон
Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Свято-Пантелеимонов монастырь на святой горе Афон
К Аристоклию стали приходить за советом и утешением. Ежедневно — сотни людей. Монах обладал даром прозорливости. Исцелял больных. Видел будущее.

Канонизация

Иеросхимонах скончался в 1918-м. Его похоронили в мраморном склепе подворья Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве. После революции монастырские владения национализировали. В 1923-м останки перезахоронили на Даниловском кладбище.
Спустя десятилетия церковь вернулась к памяти старца. В 2001-м Синодальная комиссия признала возможность прославления Аристоклия как местночтимого московского святого. Шестого сентября 2004-го его причислили к лику преподобных. Сейчас его мощи находятся на Афонском подворье в Москве.
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкХрам великомученика Никиты за Яузой в Москве (Афонское подворье)
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Храм великомученика Никиты за Яузой в Москве (Афонское подворье)

Революция, войны и "большой башмак"

Святой предвидел революционные потрясения и военные испытания России в первой половине XX столетия. Согласно воспоминаниям духовных дочерей, старец говорил о победе большевиков. Также он упоминал о "большом башмаке" — предположительно, имея в виду немецкую армию.
Аристоклий описывал эпоху, которую называл "предантихристово время". Время, когда люди отвернутся от веры и утратят нравственные ориентиры. Традиционные ценности сохранятся только в России, а издевательства над христианской моралью во всем мире станут нестерпимыми.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель держит православный крест
Своим духовным чадам старец наставлял: "Не надо никуда уходить. Крест на себя наложите — и оставайтесь на своем месте. Гонения будут хитрые, изощренные".

Россия в изоляции — и ее особая миссия

Одно из самых известных пророчеств старца касается судьбы России. Оно звучит так: "От России откажутся все, предоставляя ее самой себе. Это чтобы русские люди уповали на помощь Господню".
Согласно пророчеству, страна окажется в изоляции. Все отвернутся от нее. Но это, как считают исследователи наследия Аристоклия, лишь внешне выглядит как слабость. С точки зрения православной веры вынужденное одиночество может стать отправной точкой для духовного возрождения.
Старец верил: именно духовное самосознание России и верность традиционным ценностям помогут ей не только выстоять в грядущих испытаниях, но и протянуть руку помощи другим народам. Причем даже тем, кто прежде отвернулся от нее. Ведь русский народ всегда ценил покаяние и милосердие выше мести и обиды.
От собственного спасения у России появятся ресурсы для поддержки других государств, говорится в пророчестве.

"Необычный взрыв" и духовный упадок

Центральное место в пророчествах Аристоклия занимает предсказание о грядущих катаклизмах. Старец связывал будущие потрясения с духовным упадком человечества — разгулом разврата и утратой связи с Богом.
Аристоклий предвидел эпоху, когда технологический прогресс станет опаснее природных стихий. Начнется все с "необычного взрыва".
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Современные исследователи его наследия выдвигают различные гипотезы. Одни считают, что "необычный взрыв" может быть связан с развитием искусственного интеллекта, который способен выйти из-под контроля создателей и стать орудием "Божьей длани" в наказании человечества.
Другая версия указывает на космические угрозы — возможное падение крупного астероида, которое кардинально изменит климат планеты и заставит выжившие народы пересмотреть свои приоритеты. Есть и те, кто видит в пророчестве указание на рукотворные катастрофы — от ядерного конфликта до экологического коллапса.
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв

Верить или нет

Пророчества старца Аристоклия остаются предметом споров. Кто-то видит в них точное описание событий XX века и предупреждение о будущем. Кто-то считает их слишком туманными и допускающими любые трактовки.
Церковь канонизировала Аристоклия как святого. Его мощи почитаются. Тысячи людей приходят к ним за утешением и помощью. Верить в эти пророчества или нет — личный выбор каждого.
 
 
 
