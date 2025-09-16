Что предсказал России святой с Афона
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Монах, предсказавший революцию и войны XX века, оставил послания о судьбе России и всего мира. Его видения о "предантихристовом времени" и роли нашей страны в спасении человечества обретают новое звучание в современных реалиях. Что может произойти?
Чудесное исцеление определило судьбу
Алексей Алексеевич Амвросиев появился на свет в Оренбурге в 1846 году. Рано потерял отца. В десятитилетнем возрасте мальчик перенес серьезную болезнь — у него отказали ноги.
Мать Алексея Матрона обратилась с молитвой к святителю Николаю Чудотворцу, пообещав посвятить себя и сына Богу, если тот выздоровеет. В День памяти святого произошло чудо — ребенок встал на ноги.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Когда сыну исполнилось 17 лет, Матрона сдержала обещание и ушла в обитель.
Путь к святости через Афон
В 1876 году молодой человек отправился на святую гору Афон, где поступил в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Через четыре года его постригли в мантию под именем Аристоклий — в честь кипрского мученика.
Духовный путь продолжался: в 1884 году — рукоположение во иеродиакона, затем в иеромонаха, а через два года — пострижение в схиму.
К Аристоклию ежедневно приходили сотни людей за духовной помощью — монах обладал даром прозорливости и исцеления.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРусский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон. 2016 год
Канонизация
Иеросхимонах скончался в 1918 году и был похоронен в мраморном склепе подворья Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. После революции монастырские владения национализировали, и в 1923 году останки перезахоронили на Даниловском кладбище.
В 2001 году Синодальная комиссия признала возможность прославления Аристоклия как местночтимого московского святого. Шестого сентября 2004 года его причислили к лику преподобных — сейчас мощи находятся на Афонском подворье в Москве.
Пророчества о катастрофах
По утверждению Life, святой предвидел революционные потрясения и военные испытания России первой половины XX столетия. Согласно воспоминаниям духовных дочерей, старец говорил о победе большевиков. Также он говорил о "большом башмаке" — предположительно, немецкой армии.
Аристоклий описывал эпоху, "предантихристово время", когда люди отвернутся от веры и утратят нравственные ориентиры. По мнению издания, традиционные ценности сохранятся только в России, а издевательства над христианской моралью во всем мире станут нестерпимыми.
Грядущий "суд Божий"
Что же касается причин грядущих потрясений, то здесь открывается широкое поле для размышлений. По версии Life, Аристоклий связывал будущие катаклизмы с духовным упадком человечества — отказом от традиционных ценностей, разгулом разврата и утратой связи с Богом. Старец предвидел эпоху, когда технологический прогресс станет опаснее природных стихий. Начнется все с "необычного взрыва".
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramКлючевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
Современные исследователи его наследия выдвигают различные гипотезы о том, как могут развиваться события. Одни считают, что "необычный взрыв" может быть связан с развитием искусственного интеллекта, который, по их мнению, способен выйти из-под контроля создателей и стать орудием "Божьей длани" в наказании человечества.
Другая версия указывает на космические угрозы — возможное падение крупного астероида, которое кардинально изменит климат планеты и заставит выжившие народы пересмотреть свои приоритеты. Есть и те, кто видит в пророчестве указание на рукотворные катастрофы — от ядерного конфликта до экологического коллапса.
Россия как спасительница мира
Центральное место в эсхатологических видениях Аристоклия занимает пророчество об особой миссии России. Старец верил: духовное самосознание нашей страны и неизменная верность традиционным ценностям помогут ей не только самой выстоять в грядущих испытаниях, но и протянуть руку помощи другим народам, как сообщает Life.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Согласно пророчеству, от собственного спасения у России появятся ресурсы для поддержки других государств — причем, возможно, даже тех, кто прежде отвернулся от нее. Ведь русский народ всегда ценил покаяние и милосердие выше мести и обиды, как утверждает издание.
По данным "Царьграда", одно из самых известных пророчеств звучит так: "От России откажутся все, предоставляя ее самой себе. Это чтобы русские люди уповали на помощь Господню".
При этом, по мнению издания, предсказанная старцем изоляция России лишь внешне выглядит как слабость и поражение. При взгляде через призму православной веры это вынужденное одиночество может стать отправной точкой для настоящего духовного возрождения страны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКолокола на Преподобенской колокольне в Суздале
"Не надо никуда уходить. Крест на себя наложите — и оставайтесь на своем месте. Гонения будут хитрые, изощренные", — наставлял прозорливец своих духовных чад.
Однако верить в эти пророчества или нет — личный выбор каждого.