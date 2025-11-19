Что говорил Паисий Святогорец о России и Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Интерес к личности афонского монаха Паисия Святогорца не угасает уже многие десятилетия. Скромный монах, ушедший в мир иной в 1994 году, оставил после себя не только мудрые размышления, но и изречения о будущем. Которые прямо сейчас сбываются дословно.

Военный путь, сформировавший характер

Прежде чем уйти в монастырь, Паисий прошел суровый военный путь. Несколько лет он служил радистом в греческой армии и участвовал в тяжелых военных кампаниях: в албанской войне, Второй мировой, затем в гражданской войне в Греции.

Он не раз рассказывал, что Бог избавлял его от необходимости убивать, позволяя служить в качестве связиста. Это полностью соответствовало его внутреннему стремлению к миру и молитве.

Сослуживцы вспоминали, что молодой Арсений (таково было его мирское имя) часто брал на себя чужие дежурства и наряды, позволяя другим отдыхать. Он говорил, что рад этим жертвам, потому что одиночество на посту давало ему возможность молиться.

"Радисты Церкви"

Преподобный Паисий нередко повторял, что монахи похожи на радистов: они незаметны, они работают в тишине, но именно они обеспечивают связь. Только связь эта не между штабами, а между человеком и Богом. Он говорил, что молитва оказывает влияние во много раз сильнее, чем любое оружие. Чтобы объяснить это, он приводил примеры из собственной жизни.

В одном из боев он уступил свой маленький окоп товарищам, сам выбрался наружу, и почти сразу осколок чиркнул по его голове, лишь срезав прядь волос, но не причинив вреда.

В другом случае, когда подразделение было окружено, он, несмотря на приказы оставаться в укрытии, продолжал попытки связаться со штабом. В итоге связь все же установилась, на следующий день штурмовая авиация освободила их из окружения.

Что говорил преподобный

Его слова о будущем России , Турции, Ближнего Востока и Европы сегодня вновь обсуждают, сопоставляя с нарастающими кризисами и конфликтами. В центре этих пророческих размышлений регион, который Паисий называл возможной отправной точкой глобальных потрясений.

По словам старца, конфликт, который может перерасти в масштабную войну, начнется на Ближнем Востоке и постепенно охватит Европу. В этих словах многие усматривают намек на напряженную ситуацию в Сирии, Ираке и Турции.

Старец говорил о противостоянии между Россией и коалицией европейских стран. Также он подчеркивал, что решающее значение в конфликте может приобрести Китай. Однако, как он сам признавал, картину конца он не видел, будто бы ему была открыта лишь часть возможных событий.

Особое внимание привлекают его слова о Турции . Старец говорил, что государство ожидают серьезные потрясения.

События конца 2024 года в Сирии дали повод вспомнить еще одну фразу святого: "События, начавшиеся в Алеппо, закончатся в Стамбуле".

© AP Photo / Ghaith Alsayed Последствия израильского удара в Дамаске © AP Photo / Ghaith Alsayed Последствия израильского удара в Дамаске

Смысл "шести миль"

Одним из самых обсуждаемых предсказаний старца считается его упоминание о "шести милях". Паисий ссылался на древнее пророчество Космы Этолийского, но трактовал его в современном ключе — как спор за морской шельф.

Турция действительно настаивает на расширении своих морских зон именно на шесть морских миль, что вызывает сопротивление Греции и становится поводом для политических кризисов. Старец говорил, что попытка сделать такой шаг приведет Турцию к серьезным последствиям, которые придут "с севера".

Прозорливость или совпадение?

Несмотря на скепсис части общественности, слова Паисия о будущем нередко сопоставляют с событиями последних десятилетий. Он предупреждал о распаде СССР задолго до того, как кризис власти стал очевидным.

Также он говорил о будущих религиозных войнах на Балканах. И действительно, в 90-е годы регион охватили кровопролитные конфликты. Некоторые обращают внимание и на его слова о давлении Запада на Турцию, считая, что он удивительно точно уловил тенденции, которые проявились спустя десятилетия.