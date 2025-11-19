Рейтинг@Mail.ru
Что говорил Паисий Святогорец о России и Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/paisiy-2056078359.html
Что говорил Паисий Святогорец о России и Ближнем Востоке
Что говорил Паисий Святогорец о России и Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.11.2025
Что говорил Паисий Святогорец о России и Ближнем Востоке
Интерес к личности афонского монаха Паисия Святогорца не угасает уже многие десятилетия. Скромный монах, ушедший в мир иной в 1994 году, оставил после себя не... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:10:00+03:00
2025-11-19T18:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145987/07/1459870781_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c193c93d23e005e129b2fa9cea28af70.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145987/07/1459870781_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cfccb7f9d86d63d763599ed705f0539f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что говорил Паисий Святогорец о России и Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПравославные монастыри Святой горы Афон
Православные монастыри Святой горы Афон - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Интерес к личности афонского монаха Паисия Святогорца не угасает уже многие десятилетия. Скромный монах, ушедший в мир иной в 1994 году, оставил после себя не только мудрые размышления, но и изречения о будущем. Которые прямо сейчас сбываются дословно.

Военный путь, сформировавший характер

Прежде чем уйти в монастырь, Паисий прошел суровый военный путь. Несколько лет он служил радистом в греческой армии и участвовал в тяжелых военных кампаниях: в албанской войне, Второй мировой, затем в гражданской войне в Греции.
Он не раз рассказывал, что Бог избавлял его от необходимости убивать, позволяя служить в качестве связиста. Это полностью соответствовало его внутреннему стремлению к миру и молитве.
CC0 / Неизвестный автор / Cтарец Паисий Святогорец
Cтарец Паисий Святогорец - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
CC0 / Неизвестный автор /
Cтарец Паисий Святогорец
Сослуживцы вспоминали, что молодой Арсений (таково было его мирское имя) часто брал на себя чужие дежурства и наряды, позволяя другим отдыхать. Он говорил, что рад этим жертвам, потому что одиночество на посту давало ему возможность молиться.

"Радисты Церкви"

Преподобный Паисий нередко повторял, что монахи похожи на радистов: они незаметны, они работают в тишине, но именно они обеспечивают связь. Только связь эта не между штабами, а между человеком и Богом. Он говорил, что молитва оказывает влияние во много раз сильнее, чем любое оружие. Чтобы объяснить это, он приводил примеры из собственной жизни.
© РИА Новости / Татьяна Чухрова | Перейти в медиабанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
Перейти в медиабанк
Виды Греции. Салоники
В одном из боев он уступил свой маленький окоп товарищам, сам выбрался наружу, и почти сразу осколок чиркнул по его голове, лишь срезав прядь волос, но не причинив вреда.
В другом случае, когда подразделение было окружено, он, несмотря на приказы оставаться в укрытии, продолжал попытки связаться со штабом. В итоге связь все же установилась, на следующий день штурмовая авиация освободила их из окружения.

Что говорил преподобный

Его слова о будущем России, Турции, Ближнего Востока и Европы сегодня вновь обсуждают, сопоставляя с нарастающими кризисами и конфликтами. В центре этих пророческих размышлений регион, который Паисий называл возможной отправной точкой глобальных потрясений.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоенная полиция России в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Военная полиция России в Сирии
По словам старца, конфликт, который может перерасти в масштабную войну, начнется на Ближнем Востоке и постепенно охватит Европу. В этих словах многие усматривают намек на напряженную ситуацию в Сирии, Ираке и Турции.
Старец говорил о противостоянии между Россией и коалицией европейских стран. Также он подчеркивал, что решающее значение в конфликте может приобрести Китай. Однако, как он сам признавал, картину конца он не видел, будто бы ему была открыта лишь часть возможных событий.
Особое внимание привлекают его слова о Турции. Старец говорил, что государство ожидают серьезные потрясения.
События конца 2024 года в Сирии дали повод вспомнить еще одну фразу святого: "События, начавшиеся в Алеппо, закончатся в Стамбуле".
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия израильского удара в Дамаске
Последствия израильского удара в Дамаске - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия израильского удара в Дамаске

Смысл "шести миль"

Одним из самых обсуждаемых предсказаний старца считается его упоминание о "шести милях". Паисий ссылался на древнее пророчество Космы Этолийского, но трактовал его в современном ключе — как спор за морской шельф.
Турция действительно настаивает на расширении своих морских зон именно на шесть морских миль, что вызывает сопротивление Греции и становится поводом для политических кризисов. Старец говорил, что попытка сделать такой шаг приведет Турцию к серьезным последствиям, которые придут "с севера".

Прозорливость или совпадение?

Несмотря на скепсис части общественности, слова Паисия о будущем нередко сопоставляют с событиями последних десятилетий. Он предупреждал о распаде СССР задолго до того, как кризис власти стал очевидным.
© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Архимандрит Паисий Величковский"
Репродукция иконы Архимандрит Паисий Величковский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Олег Макаров
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Архимандрит Паисий Величковский"
Также он говорил о будущих религиозных войнах на Балканах. И действительно, в 90-е годы регион охватили кровопролитные конфликты. Некоторые обращают внимание и на его слова о давлении Запада на Турцию, считая, что он удивительно точно уловил тенденции, которые проявились спустя десятилетия.
При этом важно помнить: сам старец никогда не стремился к роли пророка. Его размышления рождались как духовные наблюдения, а не как политические прогнозы. Он не претендовал на точность, не ставил себе задачей предсказать будущее в буквальном смысле. Скорее всего, он говорил о возможных направлениях, к которым человечество может прийти, если не изменит курс.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала