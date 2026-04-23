"Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч РПЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте турнира.
23 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
38’ • Кристофер Мартинс
45’ • Эдуард Сперцян (П)
85’ • Жубал
С первых минут у "Спартака" выйдут: Александр Максименко (вратарь), Александер Джику, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Роман Зобнин (капитан), Кристофер Мартинс, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Маркиньос, Манфред Угальде.
Стартовый состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Диего Коста, Жубал, Джованни Гонсалес, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
Перед началом встречи "Краснодар" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от петербургского "Зенита" на 2 очка. "Спартак" с 45 баллами располагается на пятой строчке.
