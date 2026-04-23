МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом, сообщает газета Sun.
"Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев", - говорится в публикации.
Информации о том, сколько продлится визит и с кем планирует встретиться принц Гарри, на данный момент нет.
Это третий визит принца Гарри на Украину с начала конфликта.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что этим визитом принц Гарри хочет заявить о себе.
"Этот визит знаменателен тем, что после скандала, видимо, принц Гарри хочет вновь заявить о себе. Он же ушел из семьи", - сказал сенатор интернет-изданию "Лента.ру".
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
СМИ узнали, что могла передать британская принцесса Анна Зеленскому
1 октября 2025, 12:08