Рейтинг@Mail.ru
Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 23.04.2026 (обновлено: 18:48 23.04.2026)
Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом

© REUTERS / Press service of the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine — Британский принц Гарри на вокзале в Киеве
Британский принц Гарри на вокзале в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© REUTERS / Press service of the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine
Британский принц Гарри на вокзале в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом.
  • Информации о продолжительности визита и о том, с кем планирует встретиться принц Гарри, на данный момент нет.
  • Это третий визит принца Гарри на Украину с начала конфликта.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом, сообщает газета Sun.
"Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев", - говорится в публикации.
Информации о том, сколько продлится визит и с кем планирует встретиться принц Гарри, на данный момент нет.
Это третий визит принца Гарри на Украину с начала конфликта.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что этим визитом принц Гарри хочет заявить о себе.
"Этот визит знаменателен тем, что после скандала, видимо, принц Гарри хочет вновь заявить о себе. Он же ушел из семьи", - сказал сенатор интернет-изданию "Лента.ру".
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В миреКиевУкраинаСтамбулПринц ГарриВладимир ЗеленскийДавид АрахамияSunВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала