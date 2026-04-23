"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" в матче плей-офф, несмотря на пас Подколзина
07:52 23.04.2026
"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" в матче плей-офф, несмотря на пас Подколзина

"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" в матче плей-офф НХЛ, несмотря на пас Подколзина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Анахайм Дакс" на выезде выиграл у "Эдмонтон Ойлерз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась победой "уток" со счетом 6:4 (1:1, 3:2, 2:1). У "Анахайма" дубли оформили Каттер Готье (13-я и 56-я минуты) и Райан Пёлинг (36 и 59), а по одной шайбе забросили Джейкоб Труба (23) и Алекс Киллорн (26). В составе "Ойлерз" отличились Леон Драйзайтль (9), Коннор Мёрфи (32), Зак Хайман (38) и Джошуа Самански (54).
23 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
4 : 6
Анахайм
08:58 • Леон Драйзайтль
(Василий Подколзин, Джейк Уолман)
31:46 • Коннор Мёрфи
(Леон Драйзайтль, Каспери Капанен)
37:48 • Зак Хайман
(Маттиас Экхольм, Райан Нюджент-Хопкинс)
53:51 • Йозуа Самански
(Джек Рослович, Мэтью Савойя)
12:48 • Каттер Готье
(Алекс Киллорн)
22:44 • Джейкоб Труба
(Джексон Лакомб, Трой Терри)
25:35 • Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
35:50 • Райан Пелинг
(Алекс Киллорн)
55:08 • Каттер Готье
58:50 • Райан Пелинг
(Джексон Лакомб)
Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин отдал на Драйзайтля голевую передачу, которая стала для россиянина третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третья игра пройдет в Анахайме в ночь на 25 апреля по московскому времени.
ХоккейСпортПавел МинтюковВасилий ПодколзинРайан ПелингДжейкоб ТрубаАнахайм ДаксЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
