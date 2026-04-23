"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" в матче плей-офф, несмотря на пас Подколзина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Анахайм Дакс" на выезде выиграл у "Эдмонтон Ойлерз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась победой "уток" со счетом 6:4 (1:1, 3:2, 2:1). У "Анахайма" дубли оформили Каттер Готье (13-я и 56-я минуты) и Райан Пёлинг (36 и 59), а по одной шайбе забросили Джейкоб Труба (23) и Алекс Киллорн (26). В составе "Ойлерз" отличились Леон Драйзайтль (9), Коннор Мёрфи (32), Зак Хайман (38) и Джошуа Самански (54).

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин отдал на Драйзайтля голевую передачу, которая стала для россиянина третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков не отметился результативными действиями.